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SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memurun zammı için geri sayım başladı! Gözler TÜİK'te 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor, beklenen zam oranlarını açıkladı...

Türkiye İstatistik Kurumu yarın yılın 5. enflasyon rakamlarını açıklayacak. Mayıs ayının enflasyon oranının açıklanmasının ardından milyonlarca SSK'lı ve Bağ-Kur'lu 5 aylık enflasyon farkını öğrenmiş olacak. Gözler yarın saat 10.00'dayken SGK Uzmanı Emin Yılmaz, maaşlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memurun zammı için geri sayım başladı! Gözler TÜİK'te 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor, beklenen zam oranlarını açıkladı...
Ezgi Sivritepe

SSK'lı ve Bağ-Kur'lu ne kadar maaş alacak? Türkiye İstatistik Kurumu yarın saat 10.00'Da Mayıs ayı enflasyonunu duyuracak. Milyonların yakından takip ettiği enflasyon rakamları öncesi vatandaşlar 5 aylık enflasyon farkına göre ne kadar zam alacağını merak ediyor.

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4 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE...

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına göre enflasyon farkları belli olmuştu. Buna göre, memur ve memur emeklileri yüzde 12,29; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 13,36 oranında zam almayı hak etmişti.

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MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR

Yarın enflasyon rakamları açıklanmadan önce AA Finans Enflasyın Beklenti Anketi'de yayımlandı. Ankete göre, Mayıs ayında enflasyon yüzde 2,10 oranında gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre ise Mayıs ayında enflasyın yüzde 2,36 oranında gerçekleşmesi tahmin ediliyor.
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MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ AYINI BEKLİYOR

Merkez Bankası'nın anketine göre 6 aylık enflasyon farkı yapılmış ve Temmuz zamları hesaplanmıştı. Yapılan hesaplamalara göre SSK'lı ve Bağ-Kur'lular 18,09 oranında zam alırken; memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,97 zam alacağı hesaplanmıştı.

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6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamalarda, Mayıs ayı enflasyonu için "Bir bant aralığı üzerinden değerlendirecek olursak yüzde 2 ile yüzde 2,75 arasında tahmin edebiliriz. Burada mayıs ve haziran enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte kesinleşecek olan enflasyon tahminim ise yüzde 17,5 ile yüzde 18 arasındadır" sözlerini kullandı.

Memur ve emeklilerin yılda iki kere zam aldıklarını hatırlatan Yılmaz, "Dolayısıyla 2025 yılının ilk yarıyıl enflasyonu üzerinden yüzdelik olarak 17,5 ile 18’lik bir eklenti olacaktır" dedi.

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MAAŞINI HESAPLAMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Yılmaz, tahmin edilen oranları maaşları üzerinden hesaplamak isteyenlere seslenerek şu cümleleri kurdu:

"‘Ne kadara tekabül eder?’ diye okuyucularımızın aklına gelen soruda ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek arama kısmına ‘emekli maaş bilgisi’ diye yazdıkları takdirde çıkan ekrandan güncel maaşlarının üzerine kabaca belirttiğimiz oranlarla hesaplama yapabilirler. Temmuz ayında alacakları yeni maaşı tahmini olarak hesaplayabilirler"

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MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşmes detayının da olduğunun altını çizen Yılmaz, "2025’in I. Döneminde %6 ve II. Dönem ise %5 üzerinden imza atılmıştı. Basit bir hesaplama yöntemi ile %1’lik fark olduğunu kabul edersek %16,5 ile %17 civarı memur ve memur emeklilerine gelecek olan farkı hesaplamış oluruz" şeklinde konuştu.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı için de konuşan Yılmaz, "Kabaca ilk altı aylık enflasyon verisini %18 olarak kabul edersek, 14.469 TL olan en düşük emekli aylığının da 17.073 TL civarına yükseltileceğini düşünüyorum" deyip sözlerini noktaladı.

Hissenet
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Bağ-Kur Zam memur zammı emekli zammı enflasyon farkı ssk tüik tüik enflasyon
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