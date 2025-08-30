FİNANS

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, milyonları ilgilendiriyor! Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu, İşte banka banka ödemeler...

Bankalar müşteri yarışında promosyon ödemelerini kullanmaya devam ediyor. Promosyon ücretlerinin yanı sıra emekli maaş müşterilerine özel olarak EFT ve havale işlemlerinde de avantaj sağlanıyor. Peki, hangi banka ne kadar ödeme veriyor? Bankaların promosyon ödemelerinde son durum ne? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Emekli maaşlarında bankalar arası rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Bankalar, maaş müşterilerine sundukları kampanyaları sık sık yenilerken, promosyon tutarları 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

SSK lı, Bağ-Kur lu, milyonları ilgilendiriyor! Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu, İşte banka banka ödemeler... 1

Sadece nakit promosyonla sınırlı kalmayan bu fırsatlar kapsamında, ücretsiz EFT ve havale gibi ek ayrıcalıklar da dikkat çekiyor. Emekliler ise en avantajlı teklifleri bulmak için bankaların kampanyalarını yakından inceliyor.

SSK lı, Bağ-Kur lu, milyonları ilgilendiriyor! Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu, İşte banka banka ödemeler... 2

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALIYORLAR

Promosyon alabilmek için emeklilerin tercih ettikleri banka ile 3 yıllık bir taahhüt sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Bu süre dolmadan banka değişikliği yapılmak istenirse, alınan promosyonun kalan kısmının geri ödenmesi şartı bulunuyor.
İşte Ağustos 2025 itibariyle en yüksek promosyon tekliflerini sunan bankalar ve sundukları avantajlar:

ZİRAAT BANKASI

(12 bin TL'lik nakit promosyon)
Bankanın emeklilere özel 12 bin TL'lik nakit promosyon fırsatı bulunuyor.

HALKBANK

(Toplam promosyon 12 bin TL)
Banka, emeklilere toplam 12 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
SSK lı, Bağ-Kur lu, milyonları ilgilendiriyor! Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu, İşte banka banka ödemeler... 3

AKBANK

(17 bin 500 TL'ye varan promosyon)
Akbank, maaşını bankaya taşıyan müşterilere 15 bin TL promosyon fırsatı sunuyor. Promosyona ek olarak 2 bin 500 TL nakit ödül de veriyor.

SSK lı, Bağ-Kur lu, milyonları ilgilendiriyor! Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu, İşte banka banka ödemeler... 4

KUVEYT TÜRK

(Toplam 18 bin TL'lik promosyon)
Banka, maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emeklilere 18 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, EFT, FAST ve havale işlemlerinden de ücret almıyor.

SSK lı, Bağ-Kur lu, milyonları ilgilendiriyor! Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu, İşte banka banka ödemeler... 5

QNB
(20 bin 400 TL'ye varan ödül)
Banka, emekli maaşını taşıyanlara15 bin TL nakit promosyon, 3 bin TL fatura talimatı ödülü ve 2 bin 400 TL harcama iadesi veriyor.

GARANTİ BBVA
(Toplam promosyon tutarı 21 bin TL)
Banka, emekli maaş müşterilerine 15 bin TL'ye varan nakir promosyon fırsatı sunuyor. Bankanın ayrıca,bonus kredi kartı veya Paracard ile alışverişe 6 bin TL'ye varan bonus fırsatı da var.

SSK lı, Bağ-Kur lu, milyonları ilgilendiriyor! Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu, İşte banka banka ödemeler... 6

TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Toplam promosyon tutarı 21 bin TL)
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 21 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Bunun yanında, kredi kartı aidatı da alınmıyor.

TEB
( 21 bin TL'ye varan promosyon)
Maaşını TEB'e taşıyan emekliler,12 bin TL’ye varan promosyona ek olarak 9 bin TL'lik ek promosyon avantajı da elde ediyor.
Ayrıca bankanın emeklilere özel avantajlı sigorta paketleri de bulunuyor.

SSK lı, Bağ-Kur lu, milyonları ilgilendiriyor! Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu, İşte banka banka ödemeler... 7

ALBARAKA TÜRK

(Toplam promosyon 25 bin TL)
Maaşını Albaraka Türk'e taşıyan emeklilere 15 bin 600 TL'ye varan promosyon ve 9 bin 400 TL'lik ödül imkanı sunuluyor.

ING
(Toplam promosyon 25 bin TL)
ING, ek koşulsuz 15 bin TL'ye varan promosyon ve 10 bin TL'lik ek nakit promosyon fırsatı sunuyor.
SSK lı, Bağ-Kur lu, milyonları ilgilendiriyor! Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu, İşte banka banka ödemeler... 8

TÜRKİYE FİNANS

(26 bin TL'ye varan nakit promosyon)
Bankanın emeklilere özelEmeklilere 26 bin TL’ye varan nakit promosyon desteği var.

DENİZBANK
(27 bin TL'ye varan nakit promosyon)
Bankanın emeklilere özel 12 bin TL nakit promosyon ve 15 bin TL ek promosyon seçeneği var.
SSK lı, Bağ-Kur lu, milyonları ilgilendiriyor! Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu, İşte banka banka ödemeler... 9

YAPI KREDİ

(27 bin TL'ye varan nakit promosyon)
Banka, tüm emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon ve 12 bin TL'lik ek promosyon fırsatı veriyor.

SSK lı, Bağ-Kur lu, milyonları ilgilendiriyor! Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu, İşte banka banka ödemeler... 10

VAKIFBANK
(Toplam 27 bin TL'ye varan promosyon)
Banka, emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ve 15 bin TL'ye varan nakit ödeme seçeneği sunuyor. Ayrıca, EFT ve FAST işlem ücreti de almıyor.
Kaynak: TGRT Haber

