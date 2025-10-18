SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 zammı belli oluyor! Merkez Bankası açıkladı maaş tablosu oluştu

2026 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? Milyonlarca emekli, TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon verisine göre maaşları güncellenecek. 3 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından tablo biraz olsun şekillenmeye başladı. Maaş tablosunun netleşmesi için ise Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonlarının kesinleşmesi bekleniyor.

BEKLENTİ YÜZDE 30'U GEÇTİ

Merkez Bankası'nın duyurduğı Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ise 2025 yıl sonu enflasyonu için yüzde 31,77 oldu. Böylece psikolojik sınır aşıldı. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon oranı %28,5 olarak öngörüldü; Merkez Bankası’nın önceki tahmini %25–29 aralığındaydı.

Merkez Bankası'nın anketine göre gerçekleşmesi beklenen enflasyon verileri şu şekilde.

Ekim'de %2,34

Kasım’da %1,55

Aralık’ta %1,14



Merkez Bankası'nın aylık enflasyon tahminine göre Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 13 zam alacak. Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme ile Ocak ayında yüzde 19,46 oranında zam alacak. Bununla beraber, memur ve emeklinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.



En düşük emekli aylığı alan 4 milyon emeklinin ise Ocak ayında yüzde kaç zam alacağı merak ediliyor. En düşük emekli aylığına bir düzenleme yapılmadığı takdirde bazı emekliler zam oranından faydalanamayacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Ancak Merkez Bankası'nın anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 13 zam oranı en düşük emekli aylığına uygulanırsa 16.881 TL olan maaşları 19.075,53 TL olacak.



6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 13 OLURSA SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞ TABLOSU

