FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 zammı belli oluyor! Merkez Bankası açıkladı maaş tablosu oluştu

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2026 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Merkez Bankası tarafından duyurulan Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30'un üzerine çıkınca hesaplar sil baştan değişti. Peki 2026 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde kaç zam alacak? İşte milyonları ilgilendiren zam tablosunda yeni gelişmeler...

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 zammı belli oluyor! Merkez Bankası açıkladı maaş tablosu oluştu
Ezgi Sivritepe

2026 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? Milyonlarca emekli, TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon verisine göre maaşları güncellenecek. 3 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından tablo biraz olsun şekillenmeye başladı. Maaş tablosunun netleşmesi için ise Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonlarının kesinleşmesi bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 zammı belli oluyor! Merkez Bankası açıkladı maaş tablosu oluştu 1

BEKLENTİ YÜZDE 30'U GEÇTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 zammı belli oluyor! Merkez Bankası açıkladı maaş tablosu oluştu 2

Merkez Bankası'nın duyurduğı Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ise 2025 yıl sonu enflasyonu için yüzde 31,77 oldu. Böylece psikolojik sınır aşıldı. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon oranı %28,5 olarak öngörüldü; Merkez Bankası’nın önceki tahmini %25–29 aralığındaydı.
Merkez Bankası'nın anketine göre gerçekleşmesi beklenen enflasyon verileri şu şekilde.

  • Ekim'de %2,34
  • Kasım’da %1,55
  • Aralık’ta %1,14
    SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 zammı belli oluyor! Merkez Bankası açıkladı maaş tablosu oluştu 2

Merkez Bankası'nın aylık enflasyon tahminine göre Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 13 zam alacak. Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme ile Ocak ayında yüzde 19,46 oranında zam alacak. Bununla beraber, memur ve emeklinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 zammı belli oluyor! Merkez Bankası açıkladı maaş tablosu oluştu 4

En düşük emekli aylığı alan 4 milyon emeklinin ise Ocak ayında yüzde kaç zam alacağı merak ediliyor. En düşük emekli aylığına bir düzenleme yapılmadığı takdirde bazı emekliler zam oranından faydalanamayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 zammı belli oluyor! Merkez Bankası açıkladı maaş tablosu oluştu 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Ancak Merkez Bankası'nın anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 13 zam oranı en düşük emekli aylığına uygulanırsa 16.881 TL olan maaşları 19.075,53 TL olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2026 zammı belli oluyor! Merkez Bankası açıkladı maaş tablosu oluştu 6

6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 13 OLURSA SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞ TABLOSU

  • Bağ-Kur (Esnaf) zamlı maaşı: 19.372,14 TL
  • Bağ-Kur (Tarım) zamlı maaşı: 15.396,25 TL
  • SSK (2000 öncesi) zamlı maaşı: 21.636 TL
  • SSK (2000 sonrası) zamlı maaşı: 13.411,97 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal 'tazminat' kararı! Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal 'tazminat' kararı!
Eski tip ehliyetler için son gün yaklaşıyor! 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecekEski tip ehliyetler için son gün yaklaşıyor! 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek

Anahtar Kelimeler:
Zam bağkur emekli ssk bağkur emekli zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.