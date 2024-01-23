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SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam! Bakan Işıkhan duyurdu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 21:24 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam! Bakan Işıkhan duyurdu

3 Ocak itibarıyla emeklilere yapılacak zam oranı belli olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon oranına göre yüzde 37,57 oranında zam kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bu oranın yüzde 5 artırıldığını ifade ederek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 42,6 olmuştu. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmıştı.

EMEKLİNİN EK ZAM ORANI YÜKSELTİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

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Zam emekli
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