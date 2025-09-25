FİNANS

SSK ve Bağ-Kur'lu için iki ihtimal var! En güçlü tahmin bile 'hayal kırıklığı' Milyonların beklentisi suya düştü

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2026'da ne kadar maaş alacağını merak ediyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre maaşına zam alan emekliler Ocak zammını şimdiden beklemeye başladı. Peki, beklentiler ne yönde? SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde kaç zam alacak? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

2026 yılında ne kadar zam alacağını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklisi araştırmalara başladı. OVP'ye göre yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 olacağı tahmin ediliyor. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda yüzde 10,14 oranında zam alacak.

Öte yandan Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25-29 aralığında şekilleniyor. Merkez Bankası'nın tahmini doğru çıkarsa maaş zammı yüzde 7,14 ila yüzde 10,56 arasında gerçekleşebilir. Refah payı veya ek düzenlemeler ile ilgili ise herhangi bir açıklama şu anda yok.

3 OCAK 2026'DA EMEKLİ ZAM ORANINI ÖĞRENECEK

TÜİK Aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak 2026 Çarşamba günü açıklayacak. Bu verinin açıklanmasının ardından altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve emeklilerin maaş artış oranı kesinleşecek.

Aynı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın zamlı maaş tablosunu paylaşması öngörülüyor.

EN GÜÇLÜ SENARYO %10 ZAM

Şu anki verilere göre en güçlü senaryo, yaklaşık %10 seviyesinde bir artış yapılması yönünde. Ancak yılın son dört ayına ait enflasyon verileri ve olası refah payı düzenlemeleri tabloyu değiştirebilir.

Anahtar Kelimeler:
maaş bağkur emekli ssk
