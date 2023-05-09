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Staj mağdurları için heyecanlandıran gelişme: Bağ-Kur prim eşitlemesi sonrası ortaya çıktı! Çalışma için ilk adım atılıyor...

09.05.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağ-Kur’lu esnafın 9000 prim gününü SGK’lılar gibi 7200’e indiren düzenlemede hazırlıklar devam ederken dün TESK Başkanı ve Bakan Vedat Bilgin arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede prim eşitlemesinin yanında EYT kapsamına dahil edilmeyen çıraklık ve staj mağdurları için önemli bir gelişme yaşandı. Sorunun çözümü için ilk olarak, staj kapsamında çalışanlarla ilgili istatistiklerin çıkarılacağı ve sonrasında maliyet hesaplaması yapılabileceği öğrenildi.

Staj mağdurları için heyecanlandıran gelişme: Bağ-Kur prim eşitlemesi sonrası ortaya çıktı! Çalışma için ilk adım atılıyor...

Staj ve çıraklık sigortasının EYT’ye dahil edilmemesi büyük yankı uyandırmıştı. Milyonlarca kişinin bu konudaki beklentisi devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor” demişti.

TESK’TEN BAKAN BİLGİN’E ZİYARET

Ancak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa yönelik Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesinin açıklanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret etti. Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnafın prim gününün 9000’den 7200’e indirilmesi görüşmenin ana teması olurken, staj dönemindeki çalışmaların emeklilik için başlangıç olarak kabul edilmesi de gündeme geldi.

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STAJ MAĞDURLARI İÇİN DÜZENLEME SİNYALİ

Milliyet’in aktardığı bilgiye göre, sorunun çözümü için ilk olarak, staj kapsamında çalışanlarla ilgili istatistiklerin çıkarılması hedefleniyor. Böylece, kaç kişinin düzenleme kapsamına girebileceği ve maliyet hesaplaması yapılabilecek.

ARA ELEMAN SIKINTISI DA GİDERİLECEK

Stajda emeklilik sorununun çözümüyle, mesleki eğitim gören gençlerin güvenceye kavuşması ve mesleki eğitimin özendirilmesiyle, ara eleman sıkıntısının giderilmesine de katkı sağlanması bekleniyor.


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