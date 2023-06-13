STAJ ÜCRETİ 2023: Staj ücreti ne kadar, kaç TL? Asgari ücret ara zammı ile staj ücreti ne kadar olacak?

Staj ücreti; Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı nedeniyle arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantı bugün yapılacak. Temmuzda açıklanacak ara zam ile staj ücreti de yükselecek. Birçok kişi, "2023 asgari ücret ara zammı ile staj ücreti ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 staj ücreti ile ilgili detaylar...

STAJ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Stajyer maaşları üniversite ve lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu.

İşletmelerin lise ve üniversite öğrencilerine ödediği staj ücreti asgari ücret zammı ile değişecek.

Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları yeni yılda en az 2 bin 552 TL olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE STAJ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Yüzde 25 zam olması halinde tutae 3 bin 255 TL olacak. Eğer yüzde 30 zam gelirse 3 bin 385 TL, yüzde 35 zam yapılırsa 3 bin 515 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini 13 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

İkinci toplantı için henüz tarih açıklanmadı.

Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü yapmıştı. Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti.



