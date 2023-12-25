Stajyer maaşı 2024 ne kadar olacak? Asgari ücret ile stajyer maaşına yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Staj maaşının 2024 Ocak ayı itibarıyla ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken vatandaşın gözü asgari ücret 3. toplantısı için yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. Kabine’de asgari ücrete refah payı konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor. Kabine Toplantısı'nın 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor. Asgari ücret 2024 zammı işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar çok sayıda kalemi etkileyecek. Bilindiği üzere zorunlu staj yapan stajyerlere maaş olarak minimum net asgari ücretin yüzde 30'u ödenmek durumunda. İşte stajyer maaşı ile ilgili merak edilenler...

STAJ MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Staj maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek. Staj maaşının belli olması için 2024 asgari ücret tutarının açıklanması gerekiyor.

Şu anda 20'den az çalışanı olan yerlerde en düşük maaş 1.710 TL, daha fazla çalışanı olan yerlerde 3.420 TL. Yeni ücrete göre bu miktarlar da yükselecek.

STAJ MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Stajyer maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli olacak.

Asgari ücret Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde yapmıştı. İkinci toplantı ise 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Asgari ücret 3. toplantısının tarihi ise henüz açıklanmadı.

27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda asgari ücrete refah payı konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor.





