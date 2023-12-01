FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Standard&Poor's'un kararı sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama! 'Attığımız adımlar karşılık buluyor'

Standard&Poor's'un kararı sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama! 'Attığımız adımlar karşılık buluyor'

01.12.2023 10:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Standard & Poor's'un Türkiye kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi. Türkiye'nin ekonomide attığı adımların karşılık bulduğunu belirten Bakan Şimşek, "Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Standard&Poor's'un kararı sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama! 'Attığımız adımlar karşılık buluyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ÜLKEMİZİ YÜKSEK BÜYÜME PATİKASINA ULAŞTIRACAĞIZ"

Konuyla ilgili haberi alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Kaynak: AA


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret toplantısı için nefesler tutulduAsgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu
Asgari ücret zammı için Türk-İş'in istediği rakam! Pazarlık başlıyor... Asgari ücret zammı için Türk-İş'in istediği rakam! Pazarlık başlıyor...
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Standard & Poor’s
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

4,6 milyon emekliyi ilgilendiren karar!

4,6 milyon emekliyi ilgilendiren karar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.