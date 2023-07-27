STARBUCKS KAHVE FİYATLARI 2023: Starbucks'a ne kadar zam geldi? İşte27 Temmuz 2023 zamlı kahve fiyatları...

Starbucks'a ne kadar zam geldiği 27 Temmuz 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Starbucks kahve fiyatlarına zam geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası ABD merkezli kahve zincirlerinde içeceklere yapılan zam tutarı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Filtre kahve, Cappuccino, Latte, Signature Hot Chocolate, Mocha, Flat White, Ristretto Bianco, Espresso, Caffe Americano gibi içeceklerin fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 2023 Starbucks kahve fiyatları...

STARBUCKS'A NE KADAR ZAM GELDİ? (27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE)

Starbuck kahve fiyatlarına zam geldiği öğrenildi.

Twitter dahil sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Starbucks menü fiyatlarına zam geldiği görüldü.

Sosyal medyada yayımlanan listeye göre filtre kahve küçük boy 39 TL'den 45 TL'ye çıktı.

Konu hakkında Starbucks'tan resmi bir açıklama yapılmadı.

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI 2023

Mayıs ayından beri 39 TL'ye satılan küçük boy filtre kahvenin fiyatı, son zamla birlikte 45 TL'ye çıktı.

Starbucks orta boy filtre kahve fiyatı 44'ten 51 TL'ye yükseldi.

Starbucks büyük boy filtre kahve 49 TL'den 56 TL oldu.

Küçük boy Mocha fiyatları 62 TL'den 71 TL'ye, büyük boy Mocha fiyatları ise 79 TL'den 91 TL'ye yükseldi.

