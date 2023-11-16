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Starbucks'ta grev: "Sözleşme yoksa kahve de yok"

16.11.2023 22:27 | Son Güncelleme:
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ABD'de yüzlerce şubede Starbucks işçileri çalışma koşullarını protesto etmek üzere iş bıraktı. "Red Cup Day" isimli etkinliğin olduğu şirketin en yoğun gününde gerçekleşen iş bırakma esnasında “Sözleşme yoksa kahve yok” sloganları atıldı.

Starbucks'ta grev: "Sözleşme yoksa kahve de yok"

Workers United sendikasının X platformundaki açıklamasına göre Starbucks'ın önemli etkinliklerinden olan ve 16 Kasım'da gerçekleşen "Red Cup Day" (Kırmızı Bardak Günü) yüzlerce şubede çalışanların iş bırakmasına sahne oldu.

Starbucks tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde onlarca dükkanda grev olduğu doğrulanırken, dükkanların yarısından fazlasının müşterilere hizmet verdiği belirtildi.

“SÖZLEŞME YOKSA KAHVE YOK”

New York Üniversitesi kampüsünde Astor Place Starbucks şubesi kahve zinciri çalışanları, “Sözleşme yoksa kahve yok” sloganları attı.

"Red Cup Day" etkinliği Starbucks mağaza trafiğinin önemli ölçüde arttığı bir gün olarak biliniyor. Placer.ai verileri, geçen yıl ABD'deki Starbucks mağazalarına yapılan ziyaretlerin tüm yılın günlük ortalamasının yüzde 94 üzerinde arttığını gösteriyor.

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Workers United, ABD'de 360 civarı mağazada 9.000'den fazla Starbucks çalışanını temsil ediyor. Sendika, içecek siparişlerinin birikmesi ile çalışanların suiistimalle karşı karşıya kaldığı etkinliğin "en zor, en az personel bulunan günlerden" biri olduğunu vurguladı.

Starbucks'ın ABD'de şirkete ait yaklaşık 10 bin şubesi var ve şirkete göre bu mağazaların yüzde 3'ten azı bir sendika tarafından temsil ediliyor. Geçen yıl, ABD'de şirkete ait 100'den fazla Starbucks şubesinde işçiler Red Cup gününde bir günlük grev yapmıştı.

Kasım ayı başında Starbucks ABD'de işçilerin saatlik ücretlerine yüzde 3 zam sözü vermişti. Starbucks çalışanları, şirketin dördüncü çeyrekte yüzde 11 artan geliri ile otomotiv sektöründeki ücret artışları karşısında firmanın açıklamasını "duyarsız" olarak eleştirmişti.

(AA)

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Starbucks
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