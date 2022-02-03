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Stokçulara 'Maliye' kıskacı: İnceleme başlatıldı! 500 bin lira...

03.02.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stokçuluk ve haksız fiyatla mücadele kapsamında stok tespitine yönelik fiili envanter çalışması yapılıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu çalışmaların sonucuna göre risk unsurları tespit edilen mükelleflere vergi incelemesi yapıldığını kaydetti. Piyasa dengesini bozanlar 500 bin liraya varan para cezalarıyla karşı karşıya…

Stokçulara 'Maliye' kıskacı: İnceleme başlatıldı! 500 bin lira...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile eş güdümlü çalışarak gerektiğinde stok tespitine yönelik fiili envanter çalışması yaptığını belirtti.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Bakan Nebati, bu çalışmaların sonucuna göre risk unsurları tespit edilen mükelleflere vergi incelemesi yapıldığını ifade etti. Piyasa dengesini bozan, stokçulukla tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyette bulunanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası veriliyor.

RİSK UNSURLARI BELİRLENİYOR

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı fahiş fiyat artışıyla birlikte stokçuluk uygulamalarına karşı denetimleri artırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca yürütüldüğünü anımsatarak, "Bu çalışmaların sonucuna göre risk unsurları belirleniyor. Risk unsuru tespit edilen mükellefler vergi incelemesine alınıyor" dedi.


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