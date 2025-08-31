FİNANS

Su ürünlerinde üretim planlamasında olan tür sayısı 16'ya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, avcılıkta üretim planlaması kapsamında olan tür sayısının 11'e, yetiştiricilikte ise 5'e yükseltildiğini belirterek, "Böylece, toplam tür sayısı 16'ya çıkarak su ürünleri üretimimizin yüzde 80'inden fazlası planlı üretim kapsamına alınmış oldu." dedi.

Yumaklı, AA muhabirine, bitkisel ve hayvansal üretimde olduğu gibi su ürünleri üretiminde de stokları koruyarak sürdürülebilirliğin sağlanması için üretim planlamasına geçildiğini anımsattı

Su ürünleri avcılığında 7 türün (mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, inci kefali, tıbbi sülük, beyaz kum midyesi, yılan balığı, hamsi), su ürünleri yetiştiriciliğinde ise 4 türün (Türk somonu, çipura, levrek, Akdeniz midyesi) üretim planlaması kapsamına alındığına işaret eden Yumaklı, su ürünleri yetiştiriciliğinde planlamanın 1 Ocak 2024'te, su ürünleri avcılığında ise 1 Eylül 2024'te başladığını söyledi.

Yumaklı, bu yıl su ürünleri üretim planlaması kapsamında, avcılığa 4 tür (kerevit, uzun kanat orkinos, kılıç ve kalkan), yetiştiriciliğe 1 tür (alabalık) eklendiğini belirterek, "Avcılıkta üretim planlaması kapsamında olan tür sayısı 11'e, yetiştiricilikte ise 5'e yükseldi. Böylece, su ürünlerinde üretim planlamasında olan tür sayısı 16'ya çıkarak, su ürünleri üretimimizin yüzde 80'inden fazlası planlı üretim kapsamına alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

"SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM PLANLAMASI ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMLERİYLE TAKİP EDİLİYOR"

Bu sezon, 2025-2027 dönemini kapsayan Su Ürünlerinin Üretiminin Planlanması Kurul Kararı'nın 81 İl Müdürlüğüne iletildiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu karar doğrultusunda üretim planlaması, su ürünleri yetiştiriciliğinde illere göre işletme bazlı asgari ve azami üretim miktarı aralığında planlama şeklinde yürütülürken, su ürünleri avcılığında ise planlama kapsamında toplam avlanabilir miktarları belirlenen türlere özgü hazırlanan yönetim planlarının uygulanmasıyla hayata geçiriliyor. Su ürünleri üretim planlaması sürecinin her aşaması etkin saha denetimleri, karaya çıkış noktaları ve elektronik izleme sistemleriyle takip ediliyor."

Öte yandan Yumaklı, üretim planlaması kapsamında faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricileri ve balıkçılarının yönlendirici destek, teşvik ve indirimli faiz avantajlarından da faydalanabildiğini sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

