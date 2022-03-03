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Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı! 2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte TÜİK enflasyon oranı!

03.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Şubat ayı enflasyon oranlarının açıklanıp açıklanmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamalar sonrası kira artış oranı da belli olmuş oluyor. Şubat ayı için beklenen açıklama yapıldı. Peki 2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte enflasyon oranı!

Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı! 2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte TÜİK enflasyon oranı!

Şubat enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Şubat ayı için piyasa beklentisi araştırılırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini de yayınlamıştı. Peki 2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?

2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Şubat ayı enflasyon oranı 3 Mart 2022 Perşembe gününde açıklandı.
Buna göre Şubat ayında enflasyon yüzde 4,81 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti ve yüzde 54,44 oldu.

Şubat ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Mart ayına ait kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınlamıştı. Söz konusu özette enflasyon gelişmeleriyle ilgili “Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 11,10 oranında artmış, yıllık enflasyon 12,61 puan yükselişle yüzde 48,69 olmuştur. Temel gıda kalemlerinde KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır.

Piyasa Katılımcıları Anketi Şubat ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06’ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83’e gerilemiştir. Öte yandan, uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemeler Şubat ayında da devam etmiş ve gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi 0,13 puan artışla yüzde 9,05’e yükselmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

OCAK AYI ENFLASYONU NE KADAR OLMUŞTU?

2022'nin ilk ayı olan Ocak'ta enflasyon yıllık yüzde 48,69 olarak gerçekleşmişti. ,

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
TÜİK ESKİSİ GİBİ ALAVERE DALAVERE İLE ENFLASYONDA BİR OYUN YAPMAZ İSE EN AZ YÜZDE 60- 70 ARASINDA BİR ENFLASYON KAÇINILMAZ. HALKIN ENFLASYONUNU HİÇ SORMAYIN, EN AZ YÜZDE 150. ENAG DA DOĞRU BİR TESPİT DE BULUNUYOR. EEE NEDE OLSA BAĞIMSIZ.
herkes kendi enflasyonu’nu çok iyi biliyor…! kimse kimseyi kandırmasın dürüst olun bari….?
şuan enflasyon % 80 dir yalan onun içiçn dünyada en adi ulke sıralamsında türkıye 1 durumda yöneteim bakımdan millette ezene bakımdanyolsuluk bakımdan adlet hukuku bakımdan

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