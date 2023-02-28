Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 enflasyon beklentisi yüzde kaç? Gözler TÜİK'te...

Şubat ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Bilindiği üzere her ayın başlarında, bir önceki aya ait enflasyon rakamları duyuruluyor. Şubat ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 Şubat ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Şubat ayı verilerinin, 3 Mart Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla duyurulması bekleniyor. Detaylar geldiğinde sayfamızda yer alacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Şubat ayında artan gıda fiyatlarının da etkisiyle aylık %3.4 artarak yüksek seyretmeye devam etmesi, yıllık TÜFE’nin ise sınırlı bir düşüş kaydederek %55.5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Şubat ayı için yıllık enflasyon tahminleri %54 ila %56.8 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler %2.3 ila %4.2 bandında yer alırken ekonomistler gıda fiyatlarının yanı sıra sağlık, iletişim, eğitim ve lokanta-otel kalemlerinde artış öngörüyor.

Ankette yılsonu tahminlerinin medyanı %45 olarak gerçekleşirken tahminler ise %34 ve %51.7 aralığında seyrediyor. Ocak ayında deprem öncesi yapılan ankette yılsonu tahminlerin medyanı %41 seviyesindeydi.

TÜFE, 2021 yılının sonundaki kur krizinin ardından Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan 85.51% seviyesine yükseldikten sonra Kasım ayında yıllık bazda düşüş göstermişti. Aralık’ta baz etkisiyle %64.27 seviyesine sert gerileyen yıllık enflasyon Ocak ayında %57.7’ye geriledi.

Yılın ilk çeyreğinde TL’deki yatay seyir ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve baz etkisinin katkısıyla yıllık enflasyonda düşüşün süreceği öngörülüyor fakat depremin etkisi gözlenmeye devam edilecek.

