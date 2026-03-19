Şubat ayında 2,2 trilyon TL tutarında ödeme kartla yapıldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 2,2 trilyon TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Şubat ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, 2,2 trilyon TL tutarında 1,6 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 büyüme ile 675,0 milyar TL oldu.

Kart sayıları gelişimi

Şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 144,7 milyon, banka kartı sayısı 213,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 111,5 milyon adet oldu.

2025 yılının Şubat ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 10’luk, banka kartı adedinde yüzde 8’lik artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 3’lük düşüş yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 469,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 2.241,0 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.919,6 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 313,5 milyar TL’sinde banka kartları, 7,9 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 49, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 54 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -75 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Şubat ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1,6 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 916,8 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 617,3 milyon adedinde banka kartları, 30,6 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 25 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -73 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi
İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 675,0 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 31 oldu.
İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 224,9 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15.

Temassız ödeme tutarı gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1.032,9 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 714,5 milyar TL oldu. Şubat ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

