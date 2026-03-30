Sucuk bu fiyatın altındaysa dikkat! "Uzak durulmalı"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, piyasada artan sahte sucuk üretimine karşı vatandaşları uyardı. Sucuk alırken mutlaka etiket ve karekod kontrolü yapılması gerektiğini belirten Yağmur, ucuz ürünlerden uzak durulması çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı her ay taklit ve tağşiş listesini güncelliyor. Bakanlık, tespit edilen işletmelerin isimlerini ve ilgili ürünlerin detaylarını kamuoyuyla paylaşıp vatandaşları uyarıyor. Genelde bakanlığın her paylaştığı listede ülke genelinde kötü niyetli kişilerin sucukta 'sakatat, tek tırnaklı eti veya kanatlı eti' kullandığı tespit ediliyor.

Türkiye'nin en çok et ve sucuk tüketen illerinden olan Adana'da ise Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, piyasada artan sahte sucuk üretimine karşı vatandaşları uyardı. Piyasada taklit ve tağşiş ürünlerin çoğaldığını belirten Yağmur, vatandaşların sağlığını koruması için dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

"KAREKOD SİSTEMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Yağmur, "İçerisinde başka maddeler, başka etler olan sucukları üreten firmaların isimlerinin açıklanmasını istiyoruz. Adana Valimiz ile görüştük, denetimlerin artırılacağını belirttiler. Ancak vatandaşlarımız da mutlaka etiketsiz ürünlerden kaçınmalı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu karekod sistemi çok önemli. Bakanlığımız karekod sistemini çıkardı. O karekodu okuttuğunuzda sucuğun içinde ne varsa; tavuk eti mi, büyükbaş eti mi, sakatat mı hepsini görebiliyorsunuz. Vatandaşlarımız etiketsiz, tanımadıkları yerlerden ve özellikle ucuz satılan sucuklardan uzak durmalı" ifadelerini kullandı.

"SUCUĞUN KİLOSU 800-850 KİRA BANDINDA"

Sucuk fiyatları üzerinden de uyarılarda bulunan Yağmur, maliyetin altındaki satışların şüpheli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ortalama bir sucuğun kilosu şu anda 800-850 lira arasında seyretmektedir. İlerleyen günlerde havaların ısınmasıyla fiyatlarda bir miktar düşüş olabilir ancak çok ucuz ürünlere kanmamak lazım. Sahte ürünler tüketildiğinde ishal, kusma ve ateş gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız mutlaka Tarım İl Müdürlükleri'ne şikayette bulunsun."

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Kasaplar Çarşısı'ndan alışveriş yapan vatandaşlardan Ahmet Bektaş ise güvenilir yerlerden alışveriş yapmaya özen gösterdiğini anlatarak, "Bildiğimiz yerden, markalı yerlerden sucuk almalıyız. Ben bilmediğim yerden sucuk almam, normal sucuk dururken eşek eti almam. Bakanlığın bu uygulaması çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
'Vakit gelmiştir' İslam Memiş'ten gümüş için kritik yorum 'Hızlı' deyip açıkladı'Vakit gelmiştir' İslam Memiş'ten gümüş için kritik yorum 'Hızlı' deyip açıkladı
'Sona yaklaşılıyor' ABD'li devden dikkat çeken borsa analizi'Sona yaklaşılıyor' ABD'li devden dikkat çeken borsa analizi

En Çok Okunan Haberler
ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Trump "Vurmayacağız" demişti, İsrail dinlemedi! Tahran karanlığa gömüldü

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına..."

Kısmetse Olur Ayça'nın veda mesajı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'nın veda mesajı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

