Sudan ucuz tabiri tarih oluyor! Zam üstüne zam geldi, 40 TL'ye dayandı

Damacana su fiyatlarının artış hızına yetişilemiyor. Ocak ayından bu yana fiyatlar üçüncü kez zamlanırken, firmalar gerekçe olarak maliyetlerdeki artışları gösterdi.

DAMACANA FİYATI 40 TL'YE DAYANDI

19 litrelik damacana suda en ucuz satış fiyatı 32 TL, en pahalısıysa 38 TL'den satılıyor.

EN UCUZU 29 TL'DEN 32 TL'YE ÇIKTI

Show Haber'e konuşan su bayisi Çetin Erdağ yaptığı açıklamada "29 TL civarındaydı bizim su fiyatlarımız 32 TL oldu. En büyük maliyet akaryakıt ve ambalaj." diye konuştu.

BOŞ DAMACANA BİLE 70 TL

Boş damacanalarda artık cep yakıyor. Öyle ki plastiği 70, cam şişeleri ise 255 TL. Üstelik fiyata su dahil değil.

Damacana fiyatlarının sürekli artmasıyla 'sudan ucuz' tabiri de neredeyse tarih olmaya başladı.



