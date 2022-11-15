FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sudan ucuz tabiri tarih oluyor! Zam üstüne zam geldi, 40 TL'ye dayandı

Sudan ucuz tabiri tarih oluyor! Zam üstüne zam geldi, 40 TL'ye dayandı

15.11.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyonla birlikte zamlar peş peşe gelirken, damacana su fiyatlarında da bir kez daha değişikliğe gidildi. 19 litrelik damacanalarda en ucuz fiyat 30 lirayı aştı, en pahalısı ise 40 liraya yaklaştı. Boş damacananın fiyatı bile 70 TL olurken, fiyatlarının sürekli artmasıyla 'sudan ucuz' tabiri de neredeyse tarih olmaya başladı.

Sudan ucuz tabiri tarih oluyor! Zam üstüne zam geldi, 40 TL'ye dayandı

Damacana su fiyatlarının artış hızına yetişilemiyor. Ocak ayından bu yana fiyatlar üçüncü kez zamlanırken, firmalar gerekçe olarak maliyetlerdeki artışları gösterdi.

DAMACANA FİYATI 40 TL'YE DAYANDI

19 litrelik damacana suda en ucuz satış fiyatı 32 TL, en pahalısıysa 38 TL'den satılıyor.

1

EN UCUZU 29 TL'DEN 32 TL'YE ÇIKTI

Show Haber'e konuşan su bayisi Çetin Erdağ yaptığı açıklamada "29 TL civarındaydı bizim su fiyatlarımız 32 TL oldu. En büyük maliyet akaryakıt ve ambalaj." diye konuştu.

damacana

BOŞ DAMACANA BİLE 70 TL

Boş damacanalarda artık cep yakıyor. Öyle ki plastiği 70, cam şişeleri ise 255 TL. Üstelik fiyata su dahil değil.

Fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı! Fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı!

Damacana fiyatlarının sürekli artmasıyla 'sudan ucuz' tabiri de neredeyse tarih olmaya başladı.

gf


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı! 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı!
İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...
Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama... Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...
Anahtar Kelimeler:
damacana su su fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Kripto paradan milyarlık vurgun! 100 binden fazla kişiyi dolandırdılar

Kripto paradan milyarlık vurgun! 100 binden fazla kişiyi dolandırdılar

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

Araba alacaklara önemli çağrı geldi: 'Son dakika' hareketliliği bekleniyor

Araba alacaklara önemli çağrı geldi: 'Son dakika' hareketliliği bekleniyor

İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik açıklama! Dikkat edin dedi ve uyardı: Yükseliş devam edecek

İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik açıklama! Dikkat edin dedi ve uyardı: Yükseliş devam edecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Selfie uğruna canından olacaktı! “Dışkı ve kan içinde bekledim”

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.