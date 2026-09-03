Sümer Holdinge ait 6 ildeki 12 taşınmaz özelleştirilecek

Sümer Holding bünyesinde bulunan 6 ildeki 12 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 İLDEKİ 12 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILACAK

Duyuruda yer alan bilgilere göre, Aydın, Bingöl, Çorum, Hatay, Kırıkkale ve Konya'da bulunan toplam 12 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Taşınmazların özelleştirilmesi kapsamında hazırlanacak ihale şartnamesinin bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. İhalelere katılım için istenen geçici teminat bedelleri ise taşınmaza göre 100 bin lira ile 300 bin lira arasında değişecek.

SON TEKLİF TARİHLERİ BELLİ OLDU

İhalelerde son teklif verme tarihi Aydın'daki taşınmazlar için 6 Eylül, diğer taşınmazlar için ise 7 Eylül olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif alınması ve görüşmeler yapılması yoluyla "pazarlık" usulünde gerçekleştirilecek. Sürecin devamında pazarlık görüşmeleri sürdürülen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma yapılacak ve ihaleler bu şekilde sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi satın alması ve her taşınmaz için ayrı teklif vermesi gerekiyor. Gerekli belgelerin ise son teklif verme tarihi ve saat 17.00'ye kadar holdingin "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/Ankara" adresine elden teslim edilmesi şartı bulunuyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır