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Suna Kıraç kimdir, nereli? Suna Kıraç neden vefat etti?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.09.2020 10:31 | Son Güncelleme

Bugün hayatını kaybeden Suna Kıraç'ın ölüm haberinin gelmesinin ardından, Suna Kıraç neden vefat etti araştırılıyor. Vehbi Koç'un kızı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suna Kıraç kimdir, nereli?

Suna Kıraç kimdir, nereli? Suna Kıraç neden vefat etti?

Koç Holding tarafından paylaşılan haberin ardından ardından, Suna Kıraç neden vefat etti merak ediliyor. Suna Kıraç kimdir, nereli? Suna Kıraç'ın rahatsızlığı nedir araştırılıyordu.

Vehbi Koç'un kızı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suna Kıraç uzun süredir tedavi gördüğü ALS hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Suna Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekilidir. 3 Haziran 1941 Ankara'da doğmuş ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünden mezun olmuştur.
Son 9 yıldır ALS hastalığı ile mücadele eden Suna Kıraç çevresindekilerle sadece gözleriyle iletişim kurarak hayatına devam ediyordu. Suna Kıraç eşi İnan Kıraç'la birlikte kurduğu İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi ile hizmet ve yatırımlarına devam etti. Suna Kıraç eğitime olan desteği, Koç Holding'teki üstün yöneticilik ve başarılı liderlik vasıfları ile London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür.

ÖMRÜMDE UZUN İDEALLERİM VAR

Suna Kıraç İstanbul'a dünya çapında kültür merkezi ve oditoryum kazandırmak için 2006 yılında "Ömrümden Uzun İdeallerim Var" kitabını yayınladı. 100 binden fazla satan kitabın gelirleri TEGV'na bağışlandı. Editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı kitap yılın en çok satan kitabı oldu.

Suna Kıraç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2 milyar dolarlık servetiyle 8. sırada yer almaktadır.

Suna Kıraç'ın Ödülleri

1997 T.C. Bakanlar Kurulu'nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye'de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirildi.

2009 İnan Kıraç'la beraber Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü katkılarıyla İstanbul Turizm Onur Ödülünü aldı.

Sosyal etkinlikleri

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi

Koç Özel Lisesi İcra Kurulu Üyesi

Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

Robert Koleji, Mütevelli Heyeti Üyesi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Kurucu Üyesi ve Mütevelli Heyeti Üyesi

Türkiye Aile Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

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