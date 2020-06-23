SunExpress Almanya için kapatma kararı

Karardan bin 200 çalışan etkilenecek.Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’ten yapılan açıklamada yönetim kurulu kararı uyarınca SunExpress Almanya'nın uçuş operasyonlarının kısa süre içerisinde durdurulacağı ve operasyonların SunExpress Türkiye havacılık ruhsatı ile tek bir çatı altında sürdürüleceği bildirdi.

SunExpress'ten yapılan açıklamada mevcut şartlar uyarınca stratejik bir hamle ile Türk turizminde daha fazla büyüme kararı alındığı, Almanya kolu uçuşlarının büyük bölümünün Lufthansa'nın yan kuruluşu Eurowings ve SunExpress Türkiye'nin üstleneceği belirtildi.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki tarafından bugün yapılan açıklamada, Almanya operasyonlarının durdurulmasından etkilenecek yaklaşık bin 200 personel için bu hafta içeresinde uygun bir çözüm yolu aranacağını vurgulandı.

"Yolculara yansımayacak"

SunExpress Almanya uçuşlarıyla ilgili değişikliğin yolculara yansıtılmayacağı bilet almış yolcuların biletlerinin otomatik olarak değiştirileceği belirtildi.