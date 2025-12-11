SunExpress'te üst düzey atama!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'te üst düzey bir atama kararı alındı.

Bu kapsamda Marcus Schnabel, SunExpress Yönetim Kurulu kararıyla, 1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla SunExpress CEO'su görevine başlayacak.

Schnabel, görevi, 2020 yılından bu yana şirketin başarısına önemli katkılarda bulunan ve ocak ayı sonunda görevinden ayrılacak Max Kownatzki'den devralacak. Kownatzki ise kariyerine Eurowings CEO'su olarak devam edecek.

Marcus Schnabel, Lufthansa Grubu bünyesinde 2024 yılından bu yana Lufthansa Airlines Münih Merkezi'nde yer işletme operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyor ve Münih Merkezi Başkan Vekili görevini yürütüyor. Schnabel'in liderliğinde, Münih'teki merkezde operasyonel mükemmelliği ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir dönüşüm programı başarıyla tamamlandı.

Ticari pilot lisansına da sahip Schnabel, üst düzey yöneticilik deneyimini kaptan olarak aktif uçuş görevleriyle birleştirerek, sektöre stratejik bakış açısı ve operasyonel deneyimiyle katkı sunmayı hedefliyor.

"KOWNATZKİ'YE EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Kovid-19 dönemi başında görevi devralan Kownatzki'nin, sektörün karşılaştığı en zorlu dönemlerden birinde SunExpress'i büyük bir başarıyla yönettiğini belirtti.

Bolat, Kownatzki'nin liderliğinde SunExpress'in güçlü bir finansal performansla yoğun rekabet ortamına rağmen sürdürülebilir bir büyüme yakaladığına değinerek, "Yönetim kurulu adına, vizyoner liderliği ve SunExpress'i bulunduğu güçlü konuma taşıyan değerli katkıları için Max Kownatzki'ye en içten teşekkürlerimizi sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Marcus Schnabel'in SunExpress CEO'su olarak görevi üstlenecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Bolat, "Güçlü liderlik geçmişi ve SunExpress'in hedeflerine hakimiyetiyle Schnabel, hava yolunu yeni büyüme dönemine başarıyla taşıyacak niteliklere sahip. Schnabel'in liderliğinde SunExpress'in güçlü performansını sürdürerek tatil hava yolu pazarındaki öncü konumunu daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

SunExpress Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jens Bischof da Max Kownatzki'ye güçlü, içten ve kararlı liderliği için teşekkür etti.

Kownatzki'nin SunExpress'teki performansından övgüyle bahseden Bischof, şunları kaydetti:

"Kownatzki, son 6 yılda SunExpress'in pek çok zorlu sürecin başarıyla üstesinden gelmesini sağladı ve şirketi sürdürülebilir, karlı ve rekorlarla dolu bir büyüme yolculuğuna taşıdı. Onun liderliğinde SunExpress filosu iki katına çıkarken, şirket tarihinde rekor yolcu sayılarına ulaşıldı. Sağlam bir finansal temel üzerinde yakalanan büyüme ivmesiyle şirket, 'Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu' ünvanıyla küresel ölçekte takdir kazandı. Önümüzdeki dönemde, Marcus Schnabel'in SunExpress ekibine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. SunExpress Yönetim Kurulu olarak, sektör deneyimi ve stratejik vizyonuyla şirketin gelecek yıllardaki büyümesine başarıyla liderlik edeceğine inancımız tam. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

"BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM"

Marcus Schnabel ise SunExpress'in, son yıllarda sergilediği sürdürülebilir büyüme performansıyla dinamik ve güçlü bir hava yolu olduğunu net biçimde ortaya koyduğunu aktardı.

Ekibe katılmaktan ve SunExpress'in başarı yolculuğunun yeni dönemine birlikte yön verecek olmaktan büyük heyecan duyduğunu vurgulayan Schnabel, "Operasyonel mükemmeliyet odağıyla havacılık ve turizmin geleceğine yön vererek, yolcularımız ve iş ortaklarımız için değer yaratmaya ve SunExpress'in bu dinamik sektördeki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Görevini devretmeye hazırlanan Kownatzki de SunExpress ekibine liderlik etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ve ekibiyle başardıklarından gurur duyduğunu vurguladı.

SunExpress ailesinin her bir üyesiyle pek çok zorluğun üstesinden geldiklerine, "tarihi başarılara" imza attıklarına ve şirket için parlak bir geleceğin temellerini birlikte attıklarına değinen Kownatzki, "Marcus Schnabel'in liderliğiyle SunExpress'i daha da ileriye taşıyacağına güvenim tam. Tüm ekibe, SunExpress'in tutkusunu, özverisini ve aile ruhunu yansıtan fırsatlarla ve yeni başarılarla dolu bir gelecek diliyorum." temennisinde bulundu.Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır