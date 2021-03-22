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SunExpress'ten 11 yeni destinasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 16:31 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında merkezi Antalya'ya yurt dışında 9 ve yurt içinde 2 olmak üzere toplamda 11 yeni hat ve 3 milyon koltuk sunduğunu duyurdu.

SunExpress'ten 11 yeni destinasyon açıklaması

Özellikle pandemi döneminde yerli ve yabancı turistlere Antalya’nın tatil için en güvenli adreslerden biri olduğunu göstermek adına otoriteler ve turizm profesyonelleri ile iş birliği içinde projelere imza atan SunExpress, geçtiğimiz günlerde 2021 yazında Türkiye ve bölge turizmine tam destek sunacağını açıklamıştı. Şirket, 2021 yaz sezonunda Antalya-Avrupa uçuşlarına Cenevre, Lübliyana, Manchester, Londra Gatwick, Sofya and Kişinev kentlerini de eklediğini açıkladı. Ayrıca havayolu, Mayıs ayı itibarıyla Beyrut, Erbil ve Tel Aviv olmak üzere Orta Doğu’nun üç önemli merkezine Antalya’dan direkt karşılıklı sefer sunmaya başlıyor.

SUNEXPRESS'TEN 11 YENİ DESTİNASYON

SunExpress, sunduğu yeni rotalara ek olarak Mayıs 2021 itibarıyla Antalya’dan Avrupa’nın gözde destinasyonları Varşova, Prag, Budapeşte, Kopenhag, Stockholm, Paris, Lyon ve Göteborg’un yanı sıra daha pek çok kente uçuşlarını yeniden başlatıyor.

2021 yazında Türkiye’nin turizm başkenti ve havayolunun merkezi olan Antalya’ya 3 milyon koltuk arzı sunan SunExpress, iç hatlarda Antalya uçuşlarına Hatay ve Malatya’yı da ekliyor. Yeni rotalarla birlikte havayolunun Antalya’dan sunduğu yurt içi destinasyon sayısı 10’a çıkıyor.

(DHA)

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