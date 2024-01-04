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Süper Lig yayın hakkı için ihale açıldı! TFF'den açıklama geldi: Tarih belli oldu

04.01.2024 15:53 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig yayın hakkı için ihale açtı. İhalenin 14 Şubat 2024 Çarşamba günü başlayacağını duyuran TFF, ihale için oluşturulan komisyonun ilk teklifleri değerlendirdikten sonra isteklilerin hepsinden veya bir kısmından yeni teklif isteyebileceğini bildirdi.

Süper Lig yayın hakkı için ihale açıldı! TFF'den açıklama geldi: Tarih belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın hakları için son teklif tarihinin 14 Şubat olduğunu duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin yapılacak yayın hakkı ihalesinin 29 Şubat’a kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

TFF'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1’inci Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, İhale Genel Şartnamesi’ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler’e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır. Yayın ihalesinin ‘İhale Genel Şartnamesi’ ve her bir pakete ait ‘Özel Şartnameler’ ile eklerini satın alma süreci başlamıştır.

Teklif vermek için son tarih 14/02/2024 Çarşamba günü saat 14.00 olup, verilen teklifler Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı’nca oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

İhale Komisyonu, ilk teklifleri değerlendirdikten sonra isteklilerin hepsinden veya bir kısmından yeni teklif isteyebilir. İhale Komisyonunun vereceği makul süre içerisinde ilgili kişilerden yeni tekliflerini sunmaları istenir. İhale komisyonu gerek gördüğü kadar yeni teklif alabilir. Yeni teklifler İhale Genel Şartnamesi’nde belirtilen usulle sunulur. Yayın HaklaSüper Lig yayın hakkı için ihale açıldı

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Anahtar Kelimeler:
futbol tff
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