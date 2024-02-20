Sürekli borç ödeyenlere seslendi! 'Atalardan gelen bir ahın bedelini ödüyor olabilirsin' dedi... Verdiği tavsiye sosyal medyada çok konuşuldu

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken bir kadının borçla alakalı sözleri kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Genç kadın sürekli borç ödeyenlere seslenerek, "Sürekli borç ödüyorum, elimden çok büyük miktarlarda para geçiyor ancak hiçbir para kalmıyor ya da bereketim yok mu diyorsun? Atalarından gelen bir ahın bedelini ödüyor olabilirsin. Peki bu durumda ne yapabilirsin? Atalarına niyetle sadaka verebilirsin, Rabbenağfirli dualarını onlar için okuyup hediye edebilirsin" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşıma binlerce yorum yağdı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisi çekmeyi başardı.







