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Sürekli borç ödeyenlere seslendi! 'Atalardan gelen bir ahın bedelini ödüyor olabilirsin' dedi... Verdiği tavsiye sosyal medyada çok konuşuldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.02.2024 11:38 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan sürekli borç ödeyenlere seslenen bir kişinin "Atalarından gelen bir ahın bedelini ödüyor olabilirsin" diyerek yaptığı ve tavsiyeler verdiği paylaşımı gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları tavsiyeleri yerine getireceğini söylerken bazıları ise maddi sıkıntılarından dert yandı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken bir kadının borçla alakalı sözleri kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Genç kadın sürekli borç ödeyenlere seslenerek, "Sürekli borç ödüyorum, elimden çok büyük miktarlarda para geçiyor ancak hiçbir para kalmıyor ya da bereketim yok mu diyorsun? Atalarından gelen bir ahın bedelini ödüyor olabilirsin. Peki bu durumda ne yapabilirsin? Atalarına niyetle sadaka verebilirsin, Rabbenağfirli dualarını onlar için okuyup hediye edebilirsin" dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşıma binlerce yorum yağdı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisi çekmeyi başardı.

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