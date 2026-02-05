FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Süresiz nafaka dönemi bitiyor! Evlilik süresi kadar ödeme yapılacak

Türkiye’de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 'süresiz nafaka' uygulaması yerini yeni bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor. Yeni çalışmaya göre evlilik süresine kadar nafaka verilmesi gündemde. Ayrıca boşanma davası sürelerinin de kısaltılması için adım atılabilir. İşte detaylar...

Süresiz nafaka dönemi bitiyor! Evlilik süresi kadar ödeme yapılacak
Cansu Çamcı

Uzunca bir süredir tartışma konusu olan ve kamuoyunda geniş yankı bulan "süresiz nafaka" uygulamasına yönelik devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Hazırlıkları süren yeni yasal düzenleme ile birlikte nafaka ödemelerinde "evlilik süresi" kriterinin getirilmesi ve yıllarca süren çekişmeli boşanma davalarının tarihe karışması bekleniyor.

Nafaka alabilmek için bir sınır çizilecek. Teklifin bu yıl içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

KISA SÜRELİ EVLİLİKTE SÜRESİZ NAFAKANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR!

AK Parti; bu konuda akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor. Bir taraftan da etki analizlerine bakılıyor. Edinilen bilgilere göre çalışmayla, kısa süreli evlilik sonucu süresiz nafaka alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EVLİLİK SÜRESİ NAFAKANIN KAÇ YIL VERİLECEĞİNİ BELİRLEYECEK!

Evlilik süresi, nafakanın kaç yıl verileceğini belirleyecek. Örneğin; 3 yıl süren evlilikte nafaka ödeme süresinin 5 yıl, 5 yıl süren evliliklerde 7 yıl nafaka ödenmesi gündemde.

Süresiz nafaka dönemi bitiyor! Evlilik süresi kadar ödeme yapılacak 1

10 yıl süren evlilikte ise, 12-15 yıl nafaka verilmesi formülü üzerinde çalışılıyor. Kadınların mağdur olmasının önüne geçilecek formüller üzerinde de duruluyor.

AK Partili kaynaklar, yoksul ve çocuklu kadınların mağduriyet yaşamayacaklarının nafakası sona eren, çalışmayan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek.

Süresiz nafaka dönemi bitiyor! Evlilik süresi kadar ödeme yapılacak 2

Ayrıca uzun süreli çekişmeli boşanma davalarının da önüne geçmek için çalışma yapılıyor. Yıllar süren boşanma davalarının mağduriyet oluşturduğu, bu nedenle kısa sürede karar verilmesi için düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zorunlu bahşiş ve kuver usulca menülere eklendi! Michelin yıldızıyla parlayan Fatih Tutak'ın tadım menüsü fiyatı gündem olduZorunlu bahşiş ve kuver usulca menülere eklendi! Michelin yıldızıyla parlayan Fatih Tutak'ın tadım menüsü fiyatı gündem oldu
Yatırımcı yönünü değiştirdi: Rekor alım geldi!Yatırımcı yönünü değiştirdi: Rekor alım geldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
nafaka evlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ulan verdiginiz nafaka 10-13 bin kadinlar bununla nasil geçinecek
lafa gelince kadın erkek eşit nafakaya gelince kadin hakki ayip ya
yav niye hep kadınlar mağdur oluyor?? tamam gerçekten mağdur olanı varda erkeklerde olanı yok mu bu nasıl zihniyet!! mağdurun cinisyeti mi olur ya!!
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.