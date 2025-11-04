Süresiz nafakaya düzenleme! Bakanlık harekete geçti, ödemeyenlere hapis cezası vardı: Üst sınır geliyor

Süresiz nafaka ve yıllar süren boşanma davaları ile ilgili Adalet Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu taslak çalışmanın ise sonuna gelindi. Aile hukuku ile ilgili en çok tartışılan konuların düzenlemesini öngören yargı paketinin Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.

NAFAKADAN DAVA SÜRESİNE KADAR...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yapılacak düzenleme ile süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması, uzun süren boşanma davası süreçlerinin kısaltılması ve aile ara buluculuğunun hukuk mevzuatına girmesi planlanıyor.

İKİNCİ DEFA CEZA UYGULANMAYACAK

Bakanlık, ödenmeyen nafakaların icra yolu ile tahsili konusundaki hükümlerde de değişiklik öngören ayrı bir taslak hazırladı. Mevcut mevzuatta, nafakasını ödemeyenlere üç aya kadar zorlama hapsi verilebiliyor. Yeni taslakta da bu uygulama devam edecek. Ancak, nafakayı ödemediği için zorla hapis uygulanan kişi hakkında, cezanın infazı sırasında (başka bir geliri olmaması nedeniyle) ödenemeyen nafaka borcundan dolayı ayrıca bir tazyik hapsi verilemeyecek. Nafakayla ilgili bir kararın gereğinin yerine getirilmesi kapsamında, borçlunun tazyik hapsinde geçireceği toplam süre bir yıldan fazla olamayacak.

"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ GEREKİR"

Tazyik hapsinin uygulanması ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:



“Nafaka kararlarının gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde müeyyide uygulanabilmesi için ilam veya kararların kesinleşmesi aranmaz. Tazyik hapsiyle cezalandırmaya karar verilebilmesi için nafaka kararına ilişkin takibin kesinleşmesi ile şikâyet tarihi arasında bir aylık nafaka borcunun doğması veya takip eden dönemde herhangi bir aya ait nafaka borcunun ödenmemiş olması gerekmektedir”