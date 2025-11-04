FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Süresiz nafakaya düzenleme! Bakanlık harekete geçti, ödemeyenlere hapis cezası vardı: Üst sınır geliyor

Uzun süreden beri tartışılan süresiz nafaka ile ilgili Adalet Bakanlığı çalışmalara başladı. Taslak düzenlemeye göre, ödenmeyen nafakalar sebebiyle borçluya uygulanan tazyik hapsine üst sınır getirilmlesi planlanıyor. Ayrıca ödenmeyen nafaka ile ilgili Bakanlık, icra yoluyla tahsili konusundaki hükümlerinde de düzenlemeye gitmeyi planlıyor.

Süresiz nafakaya düzenleme! Bakanlık harekete geçti, ödemeyenlere hapis cezası vardı: Üst sınır geliyor
Ezgi Sivritepe

Süresiz nafaka ve yıllar süren boşanma davaları ile ilgili Adalet Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu taslak çalışmanın ise sonuna gelindi. Aile hukuku ile ilgili en çok tartışılan konuların düzenlemesini öngören yargı paketinin Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.

Süresiz nafakaya düzenleme! Bakanlık harekete geçti, ödemeyenlere hapis cezası vardı: Üst sınır geliyor 1

NAFAKADAN DAVA SÜRESİNE KADAR...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yapılacak düzenleme ile süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması, uzun süren boşanma davası süreçlerinin kısaltılması ve aile ara buluculuğunun hukuk mevzuatına girmesi planlanıyor.

Süresiz nafakaya düzenleme! Bakanlık harekete geçti, ödemeyenlere hapis cezası vardı: Üst sınır geliyor 2

İKİNCİ DEFA CEZA UYGULANMAYACAK

Bakanlık, ödenmeyen nafakaların icra yolu ile tahsili konusundaki hükümlerde de değişiklik öngören ayrı bir taslak hazırladı. Mevcut mevzuatta, nafakasını ödemeyenlere üç aya kadar zorlama hapsi verilebiliyor. Yeni taslakta da bu uygulama devam edecek. Ancak, nafakayı ödemediği için zorla hapis uygulanan kişi hakkında, cezanın infazı sırasında (başka bir geliri olmaması nedeniyle) ödenemeyen nafaka borcundan dolayı ayrıca bir tazyik hapsi verilemeyecek. Nafakayla ilgili bir kararın gereğinin yerine getirilmesi kapsamında, borçlunun tazyik hapsinde geçireceği toplam süre bir yıldan fazla olamayacak.

Süresiz nafakaya düzenleme! Bakanlık harekete geçti, ödemeyenlere hapis cezası vardı: Üst sınır geliyor 3

"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ GEREKİR"

Tazyik hapsinin uygulanması ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Nafaka kararlarının gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde müeyyide uygulanabilmesi için ilam veya kararların kesinleşmesi aranmaz. Tazyik hapsiyle cezalandırmaya karar verilebilmesi için nafaka kararına ilişkin takibin kesinleşmesi ile şikâyet tarihi arasında bir aylık nafaka borcunun doğması veya takip eden dönemde herhangi bir aya ait nafaka borcunun ödenmemiş olması gerekmektedir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!
Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecekSabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Anahtar Kelimeler:
nafaka Adalet Bakanlığı boşanma boşanma davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.