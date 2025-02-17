Suriye ile ihracatta dev artış! O ürünün ihracatı 7 kat arttı

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin HTŞ liderliğindeki cihatçı gruplar tarafından devrildiği 2024 yılı Aralık ayına dair dış ticaret verilerinde dikkat çeken detaylar yer aldı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'den Suriye'ye ihracat, aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 artışla 233,7 milyon dolara yükselirken, para sayma makinesi ihracatında patlama yaşandı.

PAR SAYMA MAKİNESİ İHRACATINDA PATLAMA

Nefes'te yer alan habere göre, geçen sene aralık ayında 580 kilogram olan Türkiye'den Suriye'ye para sayma makinesi ihracatı, bu sene aralık ayında yüzde 624'lük artışla 4 ton 199 kilograma sıçradı.

Daha önce Türkiye sadece ülkenin kuzeyinde cihatçı gruplar ile TSK'nın kontrolünde olan ve büyük oranda Türk lirasının geçerli olduğu bölgelere ihracat yapıyordu. TL'nin değerinde son yıllardaki düşüş de bu bölgelere gönderilen para sayma makinesi sayılarını artırmıştı.

Ancak Şam'da iktidar değişikliğinin yaşandığı aralık ayında, tüm Suriye'ye ihracat başladı ve savaş nedeniyle değeri çok düşen Suriye lirası için de para sayma makineleri ülkeye gönderildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır