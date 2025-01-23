Suriye'ye ilk sefer gerçekleşti! Haftada 3 kere Şam için uçak kalkacak...

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'de yeni düzen için çalışmalar sürüyor. 13 yıl önce seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları bugün Suriye'nin başkenti Şam için ilk seferini düzenledi.

Günler öncesinden hem THY'den hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamalar ile Şam'a yapılan ilk sefer duyurulmuştu.

3 FREKANS OLARAK BELİRLENDİ

TK846 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak, İGA İstanbul Havalimanı’ndan saat 09:00’da havalandı. THY’nin, İstanbul–Şam– İstanbul seferleri haftada 3 frekans olarak planlandı.

SABİT FİYAT BELİRLENDİ

Sabit fiyat politikasının uygulandığı uçuşlarda THY, Suriye seferlerinde Business ve Ekonomi kabinler için tek bir sınıf belirlendi. THY, Ekonomi kabin için gidiş dönüş biletlerde her şey dahil 299 dolar sabit ücret uygulanacağını açıkladı.

İLK ŞAM SEFERİ DÜZENLENDİ

Havalimanında bulunan Suriyeli vatandaşlar ise bayrakları ile çoşkulu anlar yaşadı. Uçağa binen Suriyeliler için THY biniş esnasında lokum dağıtarak güzel anların yaşanmasını sağladı.

Türk Hava Yolları, geçmiş dönemde Suriye’de Şam ve Halep rotasında operasyon düzenledi. Bölgede ilk olarak Şam’a uçuş gerçekleştiren şirket, ilk seferini 22 Şubat 1984 yılında yaptı. Halep uçuşlarına ise 15 Mayıs 2008 tarihinde başladı.