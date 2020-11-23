FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sürücü kursu ücretlerine yüzde 12 zam

Sürücü kursu ücretlerine yüzde 12 zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2020 16:14 | Son Güncelleme

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, Samsun’da sürücü kursu ücretlerine yüzde 12 oranında zam yapılacağını söyledi.

Sürücü kursu ücretlerine yüzde 12 zam

Her yıl 1 Ocak itibariyle uygulanan sürücü kursları zam tarifesi Samsun’da belli olmaya başladı. Valilik, sürücü kursu dernekleri, ticaret ve sanayi odası ile milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinin yer aldığı komisyon, 2021 yılında uygulanacak sürücü kursu tarifesine yüzde 12 oranında zam yapmayı kararlaştırdı. Yapılan zammın ardından bin 535 TL olan B sınıfı sürücü kursu ücreti bin 720 TL’ye çıkacak. Sürücü kursları bu fiyatların altında öğrenci kaydı yapamazken, bin 720 TL üstüne öğrenci kaydı yapabilecekler.

'2021'DE SÜRÜCÜ KURSU ÜCRETİ 185 TL ARTACAK'

Yapılacak zam öncesi açıklamalarda bulunan Hasan Guda, “Sürücü kursları ücretleri her yıl 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere valilik, ilçe milli eğitim müdürlükleri, sürücü kursları dernekleri ile ticaret ve sanayi odası tarafından kurulan komisyon ile belirlenir. Belirlenen fiyat taban fiyattır. Geçen yıl B sınıfı için taban fiyat bin 535 TL’ydi. Yarın kesinleşecek kararın ardından sürücü kursu ücretlerine yüzde 12’lik zam gelecek. Belirlenen fiyatın altında kimse ücret alamayacak, üst limitti ise sınır yok. 2021 1 Haziran’a kadar KDV oranı yüzde 1’dir, 1 Haziran’dan sonra ise KDV oranı yüzde 8 olarak devam edecek. Komisyonda yüzde 20 ve yüzde 15 zam talepleri vardı. Valilik ise yüzde 12’de yani enflasyon oranında zam yapılmasını uygun gördü. Bu da fena olmadı. Geçen yıla oranla 185 TL bir zam oldu” dedi.

'BİREBİR DİREKSİYON EĞİTİMLERİ YASAK'

Sürücü kurslarının korona virüsü sürecinde yaşadığı sıkıntılardan da bahseden Guda, şunları söyledi:
“15 Kasım itibarıyla eğitim-öğretime ara verildi. Sadece direksiyon sınavları yapılıyor. Adayları tekrar çalıştırma şansımız yok. Birebir eğitim bakanlık tarafından yasaklandı. Teorik derslerde trafik, motor, sağlık ve ilkyardım uzaktan eğitim başlayacak. Direksiyon eğitimine bu süreçte müsaade edilmiyor. Rehabilitasyon merkezlerine izin veriliyor. Uçakta 150 kişi seyahat edebiliyor ama bize ve pilot eğitimlerine izin verilmiyor. Önceden 1 araçta 12 kişi sınav olabiliyordu. Bu sayı 8’e düştü. Her kurumdan ilçe için 2 araç sınava alıyorlar. Normalde 24 adayı sınava sokmamız gerekirken, 16 adayı sınava sokuyoruz. Bu da bizleri zor durumda bırakıyor. Gerekli her türlü tedbiri almak kaydıyla birebir direksiyon eğitimlerinin başlaması konusunda mecliste de bir çalışma yürütülüyor.”

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Çiftçilerin gelir kapısı oldu: Kilosu 10 bin liraÇiftçilerin gelir kapısı oldu: Kilosu 10 bin lira
Kısa çalışma ödemelerin bitiş tarihi!Kısa çalışma ödemelerin bitiş tarihi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186
İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186
Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu
Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu
Altın yükselişle devam ediyor!
Altın yükselişle devam ediyor!
İkinci el oto pazarında satışlar durdu! Gezen çok, alan yok
İkinci el oto pazarında satışlar durdu! Gezen çok, alan yok
Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı
Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı
Araç muayenede yeni dönem!
Araç muayenede yeni dönem!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İki perakende devi iflas etti
İki perakende devi iflas etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3600 ek göstergede son durum ne? Önemli açıklamalar! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?
3600 ek göstergede son durum!
Kılıçdaroğlu: 3600 ek gösterge çıksa en az 100 bin öğretmen emekli olur
'3600 ek gösterge çıksa en az 100 bin öğretmen emekli olur'
Ordu'da arı sütü kadın üreticilere 800 bin lira kazandırdı
Çiftçilerin gelir kapısı oldu: Kilosu 10 bin lira
Evde bakım aylığı yatıyor... 23 Kasım 2020 Pazartesi evde bakım parası yatan iller listesi! Kasım ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) maaşı yattı mı?
Ödemeler devam ediyor!
Bakanlık müjdeyi verdi! Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim! Öğretmenlere tren indirimi kampanyasından nasıl yararlanılır? Kargo öğretmen indirimi detayları
Öğretmenlere özel indirim! Bakanlık müjdeyi verdi
‘Pandemide boş durmadık! Bodrum’da hedefimiz 2,5 milyon yabancı turist’
‘Pandemide boş durmadık! Bodrum’da hedefimiz 2,5 milyon yabancı turist’

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.