Sürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni akaryakıt fiyatları ile tabela tekrar değişti (4 Eylül 2025 Perşembe benzin - motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve bir akaryakıt ürününe zam geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe, ne kadar zam geldi? 4 Eylül 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Hande Dağ

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Son olarak bir akaryakıt ürününe zam geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi üründe, ne kadar zam oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 4 Eylül 2025 Perşembe ne kadar? İşte tüm detaylar...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Son yaşanan gelişmeyle, gece yarısından itibaren motorine 2 lira 5 kuruş zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Yeni fiyatlar gece yarısı tabelaya yansıtılırken benzin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL
Motorin litre fiyatı: 54.25 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL
Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL
Motorin litre fiyatı: 55.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL
Motorin litre fiyatı: 55.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.24
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.88
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.03
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.52
Gazyağı
43.26
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

