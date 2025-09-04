Sürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni akaryakıt fiyatları ile tabela tekrar değişti (4 Eylül 2025 Perşembe benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Son olarak bir akaryakıt ürününe zam geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi üründe, ne kadar zam oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 4 Eylül 2025 Perşembe ne kadar? İşte tüm detaylar...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Son yaşanan gelişmeyle, gece yarısından itibaren motorine 2 lira 5 kuruş zam geldi. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Yeni fiyatlar gece yarısı tabelaya yansıtılırken benzin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 54.25 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL

Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL

Motorin litre fiyatı: 55.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL

Motorin litre fiyatı: 55.53 TL