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Sürücüler için yeni dönem bugün başladı! Artık tek hat var: Alo 193

Trafik ve kasko hasar ihbarlarında yeni dönem başladı. Vatandaşlar, hasar ihbarlarını Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi üzerinden yapabilecek.

Sürücüler için yeni dönem bugün başladı! Artık tek hat var: Alo 193

Trafik kazalarının ardından hasar ihbar süreçlerinde yeni dönem bugün itibarıyla başladı. 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe giren uygulamayla, zorunlu trafik sigortası ve kasko kapsamındaki hasar ihbarları Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi üzerinden yapılabilecek. Yeni uygulamayla birlikte kaza yapan vatandaşların hasar ihbarı için sigorta şirketlerini ayrı ayrı aramasına gerek kalmayacak. Vatandaşın Alo 193 üzerinden yaptığı ihbar, sistem aracılığıyla ilgili sigorta şirketine aktarılacak.

Sürücüler için yeni dönem bugün başladı! Artık tek hat var: Alo 193 1

Uygulamayla, kaza sonrası vatandaşların bilgilerine ulaşarak vekalet almaya veya hasar/tazminat süreçlerini yönlendirmeye çalışan kişi ve yapılara karşı da daha etkin mücadele edilmesi hedefleniyor. İlk aşamada zorunlu trafik sigortası ve kasko branşlarında uygulanmaya başlayan sistemin, ilerleyen dönemde diğer sigorta branşlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor.

"ALO 193 HATTI BU BAŞVURU KANALLARINA EK BİR ALTERNATİF OLARAK YÜRÜRLÜĞE ALINMIŞ OLACAKTIR"

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Gökdağ, ALO 193 ihbar hattının kapsamına ilişkin ayrıntıları aktardı. İhbar hattının yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşların trafik kazaları sonrasında hangi sigorta şirketine başvuracağı noktasında oluşan kafa karışıklıklarının son bulacağını kaydeden Gökdağ, "Bu uygulamanın yürürlüğe alınmasıyla birlikte vatandaşlar ALO 193 hattını aradıklarında bu hat üzerinden kendilerinin bir takım bilgileri sorulacak. Bu bilgiler sonrasında da vatandaşlarımız hangi sigorta şirketine başvurması gerekiyorsa sistem tarafından o sigorta şirketine yönlendirme yapılacak ve bir referans numarası verilecek. Bu referans numarası üzerinden başvuruları daha sonra takibi de yapılabilecektir. İlgili sigorta şirketine başvuru sonrasında da hasar süreçlerinin nasıl ilerleyeceği, kusur tespitinin nasıl yapılacağı, ekspertiz süreçlerinin nasıl ilerleyeceği yönünde vatandaşlarımıza bilgilendirmede bulunacaktır. Ayrıca şunu da vurgulamakta yarar var. Mevcut da sigorta şirketlerine yapılan doğrudan başvuru mekanizması halen devam edecek olup ALO 193 hattı bu başvuru kanallarına ek bir alternatif olarak yürürlüğe alınmış olacaktır.

Sürücüler için yeni dönem bugün başladı! Artık tek hat var: Alo 193 2

"VATANDAŞLARIN KAZA SONRASI YETKİSİZ KİŞİ VE KURUMLAR TARAFINDAN YANLIŞ YÖNLENDİRİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Gökdağ, sistemin en önemli faydasının vatandaşları doğru muhataba daha hızlı ulaştırması olacağının altını çizerek, "Vatandaşlarımız kaza sonrası doğru sigorta şirketini her zaman tespit edemeyebiliyor. Burada ALO 193 hattı sistem üzerinden otomatik olarak muhatap olacak sigorta şirketini tespit ederek vatandaşa bildirimde bulunmasını sağlayacaktır. Sistemin bir diğer faydası ise başvuruların otomatik olarak sistem üzerinden saat ve dakikasının kayıt altına alınarak bir referans numarası verilmek suretiyle daha sonra takip edilebiliyor olmasını sağlamasıdır. Sistemin bir diğer avantajı ise vatandaşlarımızın kaza sonrası yetkisiz kişi ve kurumlar tarafından yanlış yönlendirilmesinin önüne geçerek doğrudan sigorta sistemi içerisinde yönlendirilmesi. Bu yolla mağduriyetlerin ve yanlış yönlendirmelerin de önemli ölçüde önüne geçilmiş olacaktır" bilgilendirmesine bulundu.

"1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİREN DÜZENLEMEYLE DE BİRLİKTE VATANDAŞIN TAZMİNATA ULAŞMA HIZI ARTMIŞ OLDU"

Alo 193 ihbar hattının faaliyete girmesiyle birlikte hasar süreçlerinin hızlanacağını dile getiren Gökdağ, şu ifadelere yer verdi.

"Burada hasar süreçleri doğru bir şekilde yönlendirildiği için sigorta şirketi tarafından gerekli sürecin nasıl işleyeceği, eksik evrakların neler olduğu ve hasar sürecinin uçtan uca nasıl devam etmesi gerektiği yönünde doğru bilgilendirme ile tazminata ulaşma süresinin de hızlanacağını bekliyoruz. Ancak burada şunu belirtmeden geçmemek lazım; ALO 193 ihbar hattı projesi takip eden bir eylem planının bir parçasıydı. Bu eylem planının bir önceki adımında yani 1 Temmuz'da yürürlüğe giren değer kaybı tazminatıyla ilgili alınan önlemlerle birlikte değer kaybı tazminatı araç onarımı için atanan sigorta eksperi tarafından doğrudan aracın onarıma sürecinde hesaplanıp ekspertiz raporuna yazılarak sigorta şirketi tarafından ek bir başvuruya gerek kalmadan vatandaşa ödenmek suretiyle hızlandırılmış oldu. Aslında 1 Temmuz'da yürürlüğe giren bu düzenleme ve sonrasında 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan ALO 193 hattı ile birlikte süreç birbirini tamamlamış oldu. Vatandaşın tazminata ulaşma hızı artmış oldu. "

Sürücüler için yeni dönem bugün başladı! Artık tek hat var: Alo 193 3

"ALO 193 HATTIYLA SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN VATANDAŞLAR ARANARAK SÜRECİN NASIL İŞLEDİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLACAK"

Gökdağ, trafik kazaları sonrası vatandaşların karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin kime başvuracağını tam olarak bilemesi olduğunun altını çizerek, "ALO 193 ihbar hattı üzerinden yapılan başvurular sonucu bu sorun önemli ölçüde çözülmüş olacaktır. Bu hat üzerinden başvurular takip edilebildiği gibi sigorta şirketi tarafından da vatandaşlar aranarak sürecin nasıl işlediği hakkında bilgilendirilmiş olacaklardır. Ayrıca yetkisiz kişi ve kurumlar tarafından tazminatın daha yüksek meblağda tahsil edileceği vaadiyle vatandaşlarımız rahatsız edilmeleri durumunda bu hat üzerinden bu yetkisiz hasar aracılarını bildirebileceklerdir" diye konuştu.

"BAŞKA BRANŞLARIN DA İLERLEYEN SÜREÇTE ALO 193 HATTINA DAHİL EDİLMESİ MÜMKÜN"

Sistem ilk etapta trafik ve kasko hasarlarını kapsadığına dikkati çeken Gökdağ, "Mevcut düzenlemede sadece trafik ve kasko branşlarına ilişkin hasar ihbarlarının bu hat üzerinden yapılacağı hükmedilmekte. Ancak bu bir altyapı olması dolayısıyla başka branşların da ilerleyen süreçte buraya dahil edilmesi mümkün. Ancak mevcut düzenlemede ilerleyen süreçte hangi branşların dahil edileceğine dair bir hüküm yer almıyor. Fakat sistemin faaliyete alınması sonrası yapılacak değerlendirmelerle ilerleyen süreçte buna ilişkin bir düzenleme söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası trafik kasko hasar sigorta trafik kazaları
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