Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 13. Hafta eleme adayları

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da 13. haftanın eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyununun iki ayağını da kaybeden Ünlüler takımı kendi aralarında yaptığı oylama ile eleme adayları çıkarttı. Peki, 13. haftada Survivor 2021 eleme adayları kim oldu? İşte, 13. hafta eleme adayları...

SURVİVOR 13. HAFTA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta Ünlüler takımı Dokunulmazlık mücadelesinin iki ayağını da kaybetti. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacı ile bu hafta Survivor'da kadın yarışmacılar oylanamadı. Ünlüler takımının erkek adayları arasında ise Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Sergen ve Doğan eleme adayları oldu. Diğer eleme adayını ise SMS birincisi belirleyecek. Erkek yarışmacılarından eleme adayı olanlar arasında bir ismin SMS birincisi çıkması halinde ise adaylığı düşecek ve yerine Çağrı geçecek.

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 Balıkesir doğumlu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu. Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.