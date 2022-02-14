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Süt, peynir, zeytin... Market alışverişine çıkacaklar müjde: Kahvaltılık ürünlere de yeni etiket!

14.02.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından kahvaltılık ürünler ve süt fiyatlarında da indirimler gelmeye başladı. Süt üreticileri fiyatlara indirim yapacaklarını açıkladı. Marketlerde ise kilosu 100 lirayı geçen peynir fiyatlarında ise yeni etiketler yerlerini aldı...

Süt, peynir, zeytin... Market alışverişine çıkacaklar müjde: Kahvaltılık ürünlere de yeni etiket!

"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e inen KDV'nin ardından gözler raflara çevrildi. Bugünden itibaren geçerli olan indirimler için tüm Türkiye genelinde Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri sahaya inerek marketlerde KDV denetimi yapmaya başladı. KDV indirimi sonrası marketler bir bir ürünlerin fiyatlarını aşağı çekmeye başladı.

Düzenleme sonrası marketlerde hummalı bir etiket düzenleme çalışması başladı. Bir yandan müşterilerle ilgilenmeye çalışan market görevlileri bir yandan da tüm etiketleri sil baştan düzenliyor. Düzenleme ile temel kahvaltılık ürünlerin fiyatları da aşağıya çekildi.

KAHVALTILIK ÜRÜNLERDE FİYATLAR NE OLDU?

Bir ara 100 liraya yanaşan peynir fiyatlarında indirim yapıldı. KDV indirimi sonrasında peynirde 5 ila 10 lira arasında düşüşler oldu. Kahvaltılıkların olmazsa olmazı zeytin fiyatı ise ortalama 3 ila 5 lira arasında düştü. Uygun fiyatlı kaşar peynirinin kilosu ise 68 liradan 63 liraya geriledi. KDV indirimi öncesinde kilogramı 110 lira olan salam ise bugün 102 liradan satılıyor. Sucuk fiyatları da en çok pahalanan ürünlerin başında geliyordu. Ancak bugün yürürlüğe alınan kararla 130 liradan 120 liraya düştü.

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SÜT FİYATLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Ulusal Süt Konseyi (USK) 8 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye satış fiyatını brüt 3,2 liradan 4,7 liraya yükseltmişti. Bu rakam, toplama, soğutma, vb. masraflar düşüldükten sonra üreticinin eline yaklaşık 4,4-4,5 lira dolayında bir fiyat geçeceği anlamına gelmekteydi. Zam henüz yürürlüğe girmeden yem fiyatı 4,6 lirayı bulmuş bazı süt sanayicileri ise durumu fırsata çevirmişti. Süt ürünlerinin perakende satış fiyatları market raflarında 18 liralara kadar yükseldi.

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KDV indirimi sonrası süt üreticileri de harekete geçti. Tire Süt Kooperatifi, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik uygulamayı raflardaki fiyatlara yansıttıklarını bildirdi.

İndirimin bugün itibarıyla raflara yansıtıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca birçok ürünümüzde kooperatif olmanın bilinciyle belirtilen oranın üzerinde indirim uygulanmıştır. Ülkemizin örnek model gösterilen üretici kuruluşu olarak ortaklarımıza ve tüketicilerimize yönelik sorumluluk bilinci ile bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da en kaliteli ve güvenli ürünleri sunmaya devam edeceğiz."

İNDİRİMİN MALİYETİ 30 MİLYAR DOLAR

Gıda ürünlerindeki KDV indiriminin maliyetinin iadeler dahil 30 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Gıda ürünlerindeki indirimin enflasyona 1.7 puan olumlu etkilemesi bekleniyor. Tüketici enflasyonu sepetinde gıda grubunun ağırlığı yüzde 25.32 civarında. 7 puanlık indirimin tam olarak yansıtılması halinde de enflasyonu 1.7 puan düşürebileceği tahmin
ediliyor.


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