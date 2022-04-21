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Süt ve kremada yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

21.04.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, Tarım ve Orman Bakanlığına dönemsel düzenlemeler yapma yetkisi verilen ürünlere "süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)" kati ihracatı da eklendi.

Süt ve kremada yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında söz sahibi olduğu ürünler arasına süt ve krema da eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre süt ve konsantre edilmiş veya ilave şeker taşıyan veya tatlandırıcı maddeler içeren kremaların ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Düzenlemeyle bir önceki tebliğde yer alan 'ihracat' ifadesi de 'kati ihracat' olarak değiştirildi. Belli bir sözleşmeye dayanılarak deneme süresine tabi olan veya bazı testler sonrasında alımın gerçekleşmesi sonucu ihraç edilen malın kesin olarak ihracatı, kati ihracat olarak tanımlanıyor. Kati ihracatta bir ticari anlaşma ve ihracatın karşılığının Döviz olması gerekiyor.

Yeni ekleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu ürünler şöyle sıralandı:

Patates
Domates
Kuru soğan
Kuru sarmısak
Hıyarlar, kornişonlar
Patlıcan
Fasulye
Sivri biber
Zeytinler
Adi fasulye
Kırmızı mercimek
Portakal
Mandarin
Limon
Karpuzlar
Elma
Zeytinyağı
Tavuk eti
Yumurta
Tereyağı
Süt ve krema

KATİ İHRACAT NEDİR?

Belli bir sözleşmeye dayanılarak deneme süresine tabi olan veya bazı testler sonrasında alımın gerçekleşmesi sonucu ihraç edilen malın kesin olarak ihracatı, kati ihracat olarak tanımlanıyor. Kati ihracatta bir ticari anlaşma ve ihracatın karşılığının döviz olması gerekiyor.

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