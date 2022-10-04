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Süt ve süt ürünlerine yeni zam kapıda! Tek tek her şeyi açıkladılar...

04.10.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğ süt üreticileri bugün Tarım Bakanlığı ile maliyetleri görüşmek üzere bir araya gelecek. Prim desteği ve çiğ süt tavsiye fiyatının artmasını isteyen üreticiler, yeni zamların kapıda olduğunun sinyalini verdiler.

Süt ve süt ürünlerine yeni zam kapıda! Tek tek her şeyi açıkladılar...

Maliyet kaynaklı sorun yaşayan süt üreticilerinin bugün Tarım Bakanlığı ile bir araya gelmesi bekleniyor. Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) çiğ süt maliyetini paylaşarak, fiyatların hızlı ve yeterli artırılması gerektiği çağırısında bulundu.

TÜSEDAD, üreticinin anaç hayvan kesimine zorlandığını kaydederek, süt ve ette arz talep dengesinin bozulabileceğini ani fiyat artışlarının tüketicilere yansıyacağı uyarısını yaptı. Çiğ süt tavsiye fiyatının daha önce olduğu gibi USK tarafından belirlenmesi gerektiğine işaret eden TÜSEDAD, gıda komitesinin çiğ süt fiyatına müdahale edici fonksiyonunun kaldırılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, gelecek aylarda uluslararası normlarda kabul görmüş 1,5 olan çiğ süt/yem paritesinin korunduğu maliyet değişimlerine paralel aylık fiyat güncellemelerinin düzenli yapılması gerektiği ifade edildi.

FİYATLAR MEMNUN ETMEDİ

Ulusal Süt Konseyi (USK) 15 Eylül'de, 7.50 TL olan referans fiyat ile 20 kuruşluk destekleme primini sabit tutmuş, üretici zarar ettiği gerekçesiyle anaç hayvanlarını kesime göndermeye devam edince 20 kuruş olan prim desteği 50 kuruşa çıkarılmıştı. Ancak üretici bu artışı da yeterli bulmamıştı. Süt üretimindeki düşüş ve sanayicinin piyasadan süt bulmakta zorlanması bazı bölgelerde çiğ süt fiyatının 10 TL'ye kadar yükselmesine neden olmuştu.

FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR

Aylık fiyat güncellemeleri çağrısında bulunan TÜSEDAD, "Beklentimiz; çiğ süt tavsiye fiyatının geçmişte olduğu gibi tarafların bir araya gelerek USK tarafından belirlenmesi, gıda komitesinin çiğ süt fiyatına müdahale edici fonksiyonunun kaldırılması ve gelecek aylarda uluslararası normlarda kabul görmüş 1,5 olan çiğ süt/yem paritesinin korunduğu maliyet değişimlerine paralel aylık fiyat güncellemelerinin düzenli yapılması yönündedir. Fiyatların hızlı ve yeterli arttırılmaması üreticiyi anaç hayvan kesimine zorladığı gibi, hem sütte hem ette arz talep dengesini olumsuz etkilediği düşünülerek oluşabilecek ani fiyat artışlarının tüketiciler açısından mahsurlu olduğu kanaatindeyiz" ifadelerine yer verdi. (Dünya)

iŞTE MALİYET TABLOSU

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