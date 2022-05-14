FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Süt zammından sonra bir fiyat artışı yemde! Üretici isyanda, çözüm istiyorlar

Süt zammından sonra bir fiyat artışı yemde! Üretici isyanda, çözüm istiyorlar

14.05.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatını yarından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 32 zamla litre başına 7,50 TL olarak belirledi. Bu kararın ardından yem fiyatlarında da fiyat artışı görüldü. Üreticiler isyan ederken, bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Süt zammından sonra bir fiyat artışı yemde! Üretici isyanda, çözüm istiyorlar

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) çiğ süt için yüzde 32’lik iyileştirme yaparak litre fiyatını 7,5 lira olarak belirlemesinin hemen ardından yemin çuvalına gelen zamlar besicinin hevesini kursağında bıraktı. Uzun zamandır gündemde olan yem fiyatları üreticinin adeta belini büküyor. Geçirilen birkaç ay içinde 2 defa çiğ süt fiyatına zam yapılmasına rağmen üretici her geçen gün daha az kazanmaya devam ediyor.

Besiciler, süte yapılan fiyat iyileştirmelerine rağmen yeme gelen zamlardan dolayı yeterli kazanç sağlayamıyor. Destek amacıyla getirilen zamların kontrolsüz şekilde artan yem fiyatlarından dolayı yetersiz kaldığını belirten üreticiler çözüm istiyor.

AW618649_01

Çiğ süt fiyatına yapılan her fiyat iyileştirmesinden sonra yem fiyatına zam geldiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçinin çaresiz kaldığını belirtti. Haksız kazanç elde eden şahıslara karşı çözüm yolunun şart olduğunu söyleyen Buluşan, şu ifadeleri kullandı:

“Süt konseyi 15 Mayıs 2022’den itibaren süt fiyatını 7 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Yapılacak olan yüzde 33’lük zammın duyurulmasının hemen ardından yem çuvalının fiyatı 340 liradan 360 liraya yükseldi. Çiftçinin aldığı zam gene yem çuvalına gitmiş oldu. Doların yükselişi gibi bir bahanenin de bulunmadığı ortamda yem çuvalına zamlar devam ediyor. Tarımda zirai girdilerdeki haksız kazancın ve üretim üzerinden yapılan haksız kazançların bir an önce kaldırılması gerekiyor.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev proje bugün açılıyor! Dev proje bugün açılıyor!
Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması! Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!
CHP'den yeni asgari ücret tablosu!CHP'den yeni asgari ücret tablosu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Konuttan sonra sıra otomobilde! Kampanyaları tek tek duyurdular

Konuttan sonra sıra otomobilde! Kampanyaları tek tek duyurdular

Yatırımcılar tedirgin! Kritik açıklama: Uyarı...

Yatırımcılar tedirgin! Kritik açıklama: Uyarı...

Altın ve dolar yatırımcısını ‘Silkeleme operasyonu var’ diyerek uyardı! İslam Memiş’ten ‘makas aralığı’ yorumu

Altın ve dolar yatırımcısını ‘Silkeleme operasyonu var’ diyerek uyardı! İslam Memiş’ten ‘makas aralığı’ yorumu

50 liradan 15 liraya düştü! Fiyatıyla birlikte adı da değişti!

50 liradan 15 liraya düştü! Fiyatıyla birlikte adı da değişti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.