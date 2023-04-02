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Suudi Arabistan'dan petrol kararı! Günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürme kararı

02.04.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer verilen bir habere göre, Riyad yönetimi, günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürme kararı aldı. Yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına ek olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan'dan petrol kararı! Günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürme kararı

Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini mayıs ayından itibaren 500 bin varil azaltma kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da konuyla ilgili Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bir haber yayımlandı.

EW

Ülkenin, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı aktarılan haberde, gönüllü olarak yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına ek olduğu kaydedildi.

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Haberde Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretim miktarına dair bilgiye yer verilmedi.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Petrol

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