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Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 09:27 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi.

Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor

Al Arabiya kanalının internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Bin Selman, ülkesinin petrol ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki yaklaşık 250 bin varil civarındaki günlük tüketim için Fadhili Enerji Santrali'nden gelen üretimden istifade edeceklerini belirten Bin Selman, bunun da petrol ihracatını artırmaya imkan tanıyacağını ifade etti.

Enerji Bakanı Bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını kaydetti.

Suudi Arabistan petrol ihracat hacmi Aralık 2018'de günlük 7,69 milyonken, Aralık 2019'da günlük 7,373 milyon varile ulaşmıştı.

Saudi Aramco geçen hafta 1 Nisan'dan itibaren müşterilerine günlük 12,3 milyon varil ham petrol tedarik edeceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğinde OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.

Her iki ülkenin geçen hafta küresel petrol piyasasında pazar paylarını artırmak için nisandan itibaren üretim miktarlarını yükselteceğini açıklaması ise petrol piyasasında arz fazlasının artacağına işaret ediyor. Bu durum fiyatların düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor.

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petrol, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman,

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