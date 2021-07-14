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Suudi Arabistan ve BAE petrol üretimi konusunda uzlaşı sağladı

14.07.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), OPEC+'nın petrol üretimini artırma teklifi üzerinde uzlaşı sağladı.

Suudi Arabistan ve BAE petrol üretimi konusunda uzlaşı sağladı

Bir OPEC+ kaynağı, uzlaşı kapsamında BAE'nin üretim sınırının, mevcut üretim kısma anlaşmasının sona ereceği Nisan 2022'den sonra günde 3.65 milyon varile yükseleceğini söyledi.

İPTAL EDİLMİŞTİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) bakanları petrol arz kesintilerinin azaltılması ancak sekiz ay daha uzatılmasını teklif etmiş ancak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bu teklife itiraz etmişti. Birkaç defa ertelenen görüşmeler 5 Temmuz'da iptal edilmişti.

Kaynak: Reuters

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