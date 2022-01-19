Swap nedir? Swap anlaşması ne demek? İşte TCMB ile BAE Merkez Bankası arasındaki anlaşma!

Son gelişmelere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında swap anlaşması imzalandığı açıklanmıştı. Swap anlaşmasının anlamı ve uygulamanın detayı merak edildi. Peki swap nedir?

SWAP ANLAŞMASI NEDİR?

Swap, kelime olarak "değiş-tokuş" ve "takas" anlamlarına gelmektedir ve finansal bir terimdir. Döviz takası işlemleri için kullanılmaktadır. Finans piyasalarında iki tarafında belirli bir zaman diliminde varlıklarına ve yükümlülüklerine bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya farklı dövizleri karşılıklı olarak değiştirdikleri işlemlere swap denmektedir.

SWAP TÜRLERİ NELERDİR?

Üç farklı türde swap işlemi yapılmaktadır. Bunlar; faiz swapı, para swapı ve çapraz döviz swapıdır. Faiz swapı işlemleri gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılmış olan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmektedir, anapara değişimi ise gerçekleşmemektedir. Para swapı işlemlerinde ise tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullara bağlı olarak belirli miktardaki para birimleri değiştirilmektedir.

Döviz swapı işlemleri, gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngörmekte olan bir sözleşmedir. Döviz swapinde sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte ancak anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

