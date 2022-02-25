Swift nedir? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı. Biden bir gazetecinin swift ile ilgili sorusu üzerine swift yaptırımının bir seçenek olduğunu belirterek henüz bu konuda alınmış bir tutum olmadığını ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Swift ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından Swift nedir? Ne işe yarar? Swift kodları nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Swift ne demek? sorusunun yanıtına ve Swfit kodları ile ilgili detaylara haberimizde değindik.

SWİFT NEDİR?

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapılabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

SWİFT KODU NEDİR?

Swift kodu ise banka kullanıcılarının döviz hesaplarına ilgili tutarların transfer edilebilmesini sağlayan uluslararası bir koddur. Söz konusu kodlar ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası transferler sistemine verilen addır. Bankalar aracılığı ile gerçekleşen para transferlerinde swift kodları gereklidir.

Swift kodu ise banka kullanıcılarının döviz hesaplarına ilgili tutarların transfer edilebilmesini sağlayan uluslararası bir koddur. Söz konusu kodlar ise bankadan bankaya değişiklik gösterir.

