'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için kritik zam ihtimalini verdi 'Bu sene böyle yapılacak'

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kamu İşveren Heyeti'nin dün son teklifini açıkladığı bildirilmiş ve buna göre, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edilmişti. Ayrıca, 15 Ağustos'ta verilen 1000 lira taban aylığı artış teklifi de yinelenmişti. Peki, bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim yorumladı.

Ekol TV yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal şu ifadeleri kullandı:

"Bu devamlı olarak iki senede bir her türlü müzakerede devam ediyor. Memurlarda böyle, kamu işçilerinde böyle. Bu devletin taraf olduğu yani devletin işveren olduğu görüşmeler bunlar. Devletin işveren olduğu görüşmelerde bu şekilde biraz süreç de uzuyor. Kamu işçileri 7. turda anca Sayın Cumhurbaşkanının müdahalesiyle bir noktaya gelindi. Burada şu anda 3. tur. Ben de buraya bir not aldım. Bakın bu nasıl şu anki masadaki teklifler? 2026 yani önümüzdeki yıla ilişkin ilk 6 ay için 10, 2. 6 ay için 6'ydı ilk teklif, 4-4'tü 2027 için de. Daha sonrasında ikinci görüşme yapıldı. İkinci görüşmede teklif sabit tutularak kamu tarafı devlet bir taban aylığa bin TL olmak üzere bir zam öngördü. Bu teklif edildi. Ben bunu çok önemli görüyorum, bu taban aylığa yapılacak zammı ama rakam düşük. Yani rakamın biraz daha yükseltilmesiyle ben memur tarafının da bu konuda razı olabileceğini ve aslında bu sene yapılacak olan zammın belki de böyle yapılacağını düşünüyorum. Çünkü rakamlar üzerinden yapıldığında, oranlar üzerinden yapıldığında enflasyon üzerinde bir de psikolojik etkisi oluşuyor. Bu enflasyon üzerindeki psikolojik etkiyi de biraz daha bertaraf etmek için taban aylığa yapılacak bir zam şeklinde.

En sona dün teklif edildi. 11 - 7 ve 4 - 4. 2027 yılı sabit tutuluyor devamlı olarak. Orada herhangi bir oynama yok ama ve 2026 için 11 - 7 şeklinde bir teklif dün geldi. Birer puanlık bir artış var.

MEMUR ZAMMI İÇİN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLER?

Bir kere 31'ine kadar bitmek zorunda. Eğer bitmezse önümüzde hakem heyeti geçen görüşmelerde hakem heyetinde sonuçlandı. Memur tarafı hakem heyetini istemiyor. Sonuçta zaten oradan çıkacak karar zaten belli oluyor. Son tekliften farklı bir karar çıkmıyor. Çünkü hakimiyetinde zaten devlet sayı olarak fazla. Burada ben beklediğim biraz önce de söylediğim taban aylık üzerinden bir oynamayla biraz daha iyileştirmeyle bunun müzakerelerin bitmesi. Bir de bu sene aile yılı. Aile yılı çerçevesinde ben başka sosyal haklarda da bir teklif bekliyordum yani. Ama orada da olmadı. İşte kreşti, çocuk yardımıydı, büyükşehirlerde yaşayanların kira yardımıydı... Bunun yanında birinci dereceye çıkanların 3600 ek göstergesi gibi pek çok konuda bakalım nasıl bir sonuç elde edilecek göreceğiz.

(Taban aylığa zam) Ben bunun 4-5 bin lira civarına çıkarsa eğer burada memurların razı olabileceğini düşünüyorum. Ama sonuçta bir de Cumhurbaşkanı faktörü var. Sayın Cumhurbaşkanımız en son anlaşamadıklarında taraflar külliyeye çağırarak orada razı ediyor. Bunu kamu işçilerinde gördük. Bu şekilde bir şey de olabilir"