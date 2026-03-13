FİNANS

Tabela değişti! Akaryakıta çifte zam geldi

Akaryakıta zam geldi! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları savaşın 2.haftasında yeniden zamlanıyor. Enflasyonun tetiklenmemesi için eşel mobil devreye girerken yeni bir zammın haberi gelmişti. Buna göre gece yarısı itibarıyla akaryakıta zam geldi. İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Orta Doğu’da savaşın 14. Günü yaşanıyor. Gerilimin tırmandığı ve tarafların ortak bir noktada buluşamadığı aşamada dünyada savaşın etkilerini hissediyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile enerji tedariğinde yaşatan problem zam olarak yansıyor.

Savaşın başladığı günden beri ise araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Buna göre, sık sık zam haberleri yapılan akaryakıta yeniden zam geldi. Eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıta sınırlı düzeyde zam geliyor.

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM!

Eşel mobil sonrası yeni zam benzinde 47 kuruş olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatı 13 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 60,87 TL oldu.

Motorin tarafında ise zam 76 kuruş oldu. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 64,93 TL olarak kaydedildi.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 64.92 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 60.69 TL
Motorin litre fiyatı: 64.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 61.81 TL
Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 62.09 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.9
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
60.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.85
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52.07
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.87
Gazyağı
83.2
