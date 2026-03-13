Tabela değişti! Akaryakıta çifte zam geldi

Orta Doğu’da savaşın 14. Günü yaşanıyor. Gerilimin tırmandığı ve tarafların ortak bir noktada buluşamadığı aşamada dünyada savaşın etkilerini hissediyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile enerji tedariğinde yaşatan problem zam olarak yansıyor.

Savaşın başladığı günden beri ise araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Buna göre, sık sık zam haberleri yapılan akaryakıta yeniden zam geldi. Eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıta sınırlı düzeyde zam geliyor.

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM!

Eşel mobil sonrası yeni zam benzinde 47 kuruş olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatı 13 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 60,87 TL oldu.

Motorin tarafında ise zam 76 kuruş oldu. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 64,93 TL olarak kaydedildi.



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

Motorin litre fiyatı: 64.92 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 60.69 TL

Motorin litre fiyatı: 64.76 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

akaryakıt-4

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 61.81 TL

Motorin litre fiyatı: 66.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL



İZMİR

Benzin litre fiyatı: 62.09 TL

Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL