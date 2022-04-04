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Tabelalar değişecek: LPG fiyatı için flaş iddia! İşte güncel akaryakıt fiyatları…

04.04.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LPG’li otomobil kullanıcıları için üzücü bir haber geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta gelen indirimlerden sonra otogaz fiyatına zam yapılacağı iddia edildi.. Sektör kaynaklarına göre LPG fiyatı için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 60 ila 65 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri ve günce benzin, motorin, LPG fiyatları…

Tabelalar değişecek: LPG fiyatı için flaş iddia! İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Petrol fiyatları için geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış kararı ve OPEC’in petrol üretimini Mayıs ayında beklendiği gibi günlük 432 bin varil artırma konusunda anlaşması sonrası fiyatlar düşüşe geçti. Biden yönetiminin benzin fiyatlarını düşürmek ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını duyurmasının etkisi yeni haftada da devam etti. ABD ham petrol fiyatları geçen hafta yüzde 13 gerilemesinin ardından yeni güne 100 doların altında başladı. Brent petrol ise 104 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına üst üste indirimler geldi. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düştü. Motorin ise 22,23 liradan satılıyor.

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Benzin ve motorin indirimi sonrası LGP’ye de indirim yapılmasını bekleyen vatandaşlar için kötü bir haber geldi. Sektör kaynaklarına göre, LPG'ye bu gece yarısından itibaren 60-65 kuruş arasında zam yapılacağı iddia edildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin:
İstanbul: 19,00
Ankara: 19,08
İzmir: 19,10

Motorin:
İstanbul: 22,08
Ankara: 22,18
İzmir: 22,19

Otogaz:
İstanbul: 11,03
Ankara: 11,20
İzmir: 11,03

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“TÜKETİCİYE YÜK OLACAK ADIMLARA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılırken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan geçtiğimiz günlerde kritik bir açıklama geldi. Yılmaz akaryakıt piyasasında yapısal bir sorun olmadığını belirterek, "Akaryakıtta tüketicilerimizin sırtına yük olacak hiçbir adıma onay vermeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim" dedi.


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