Takdir teşekkür alana devlet desteği mi verilecek? Takdir alanlara para yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5.104 TL'lik ödeme iddiası!

Takdir teşekkür alana devlet desteği verileceği iddialarının ardından detaylar merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başarı Teşvik Programı ile dereceye giren öğrencilere başarı desteği verileceğini duyurdu. Fakat Takdir teşekkür alan öğrencilere para verileceği konusunda şu an için bir açıklama bulunmuyor. Takdir teşekkür alan öğrencilere para verileceği iddialarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarı destek programı açıklaması sonrası ortaya çıktığı düşünülüyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR ALANA DEVLET DESTEĞİ Mİ VERİLECEK?

Takdir teşekkür alan öğrencilere devlet desteği verileceği yönündeki Twitter ve Instagram'da yer alan iddiaların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan başarı destek programı kapsamında ortaya çıktığı düşünülüyor.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALAN ÖĞRENCİLERE PARA VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başarı Teşvik Programı kapsamında devlet okullarında okuyan ve dereceye giren öğrencilere başarı desteği verileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Öğrencilerimize sesleniyorum, başarı teşvik programı. Sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan, dereceye giren öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar desteği vereceğiz.

YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı desteklerini sağlayacağız. Aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarında işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor, sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdık"

