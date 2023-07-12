Taksicilerden en az yüzde 100 zam talebi... Resmi yazı gönderildi, gözler 27 Temmuz'a çevrildi!

Zam furyası devam ediyor. Milyonlarca çalışanın maaşların yapılan iyileştirmeler devam ederken; asgari ücrete yapılan zam sonrası memur ve emekli maaşlarının yükseltilmesi için de geri sayıma geçildi. Maaşlara zam konusunda çalışmalar sürerken bir yandan da MTV'den ÖTV'ye kurumlar vergisinden sigara fiyatlarına kadar birçok kalemde de artışa gidildi. Yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili son talep ise taksicilerden geldi.

TAKSİCİLERDEN ZAM TALEBİ

Özellikle büyükşehirlerde sürekli yaşanan sıkıntılarla gündeme gelen taksiciler, zam beklentisine girdi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderilen bir yazıda, tarifelerde artış istendi.

"GİDERLERİMİZ YÜZDE 100'Ü AŞTI"

Sözcü'de yer alan habere göre, yazıda, 27 Aralık 2022 tarihinde yapılan son taksimetre zammından bu yana geçen sürede, demirbaş giderlerinin (yedek parça, işçilik, sosyal güvenlik prim artışları, araç sigorta kasko artışları, lastik, akü, madeni yağ vb.) yüzde 100'ü aşan oranlarda arttığı ve esnafın bundan olumsuz etkilendiği belirtildi. Ayrıca, belirli aralıklarla yenilenmesi gereken araç fiyatlarının da 3 katına çıktığı ve mevcut gelirlerle araç yenilemenin mümkün olmadığı ifade edildi.

"EN AZ YÜZDE 100 ZAM İSTİYORUZ"

Son ekonomik tablolar incelendiğinde hizmet veremeyecek duruma geldik. Hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taşıma hizmeti sunabilmemiz için en az yüzde 100 oranında taksimetre tarife artışının UKOME toplantısında gündeme alınması ve karara bağlanması talep ediyoruz denildi.

GÖZLER 27 TEMMUZ'DAKİ TOPLANTIDA

Bu talebin, 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan UKOME toplantısında tartışılması bekleniyor.

En son 27 Aralık 2022 tarihli UKOME toplantısında indi-bindi ücretine yüzde 42 zam yapılmış, bu zamla birlikte indi-bindi ücreti 40 TL'ye yükseltilmişti. Şu anda taksimetre açılış ücreti 12.65 TL, km başına ücret ise 8.51 TL olarak belirlenmişti.