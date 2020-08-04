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Taksilerde yeni dönem! Müşteriler taksi şoförlerine puan verecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksi şoförlerinde puanlama sistemine gidileceğini duyurdu. Yıl sonunda çıkması planlanan mobil uygulama sayesinde müşteriler, kullandıkların taksilerin şoförlerini trafik kurallarına uyma, yol güvenliği ve davranış konusunda değerlendirerek puan verecek.

Taksilerde yeni dönem! Müşteriler taksi şoförlerine puan verecek

İstanbul’da taksilerde yeni bir uygulama başlatılıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) yıl sonunda mobil bir uygulama çıkaracaklarını ve bu uygulama ile şoförlere müşteriler tarafından puan verileceğini duyurdu. İTEO Başkan Vekili Veli Yurt, “İstanbul halkının uygulamayı kendi akıllı telefonlarına indirecekleri mobil bir uygulama olacak. Bu uygulamada nezaket, davranış bilimleri, beşeri ilişkiler gibi değerlendirmeler olacak. Uygulamada şoförün notu gözükecek zaten. Öncelik notu yüksek olan şoförlere olacaktır. Eksik yönü olan şoförler de kendilerini bir üst seviyeye taşımak için gayret edecekler” diye konuştu.

DÜŞÜK PUAN ALAN TAKSİCİLER UYARILACAK

Veli Yurt  uzun süre düşük puan alan şoförlerin meslekten men bile edilebileceğini belirterek, “Sistem üzerinden bir data oluşturacağız. Bu arkadaşlarımızı sürekli takip edeceğiz. Gerektiği zaman uyarılar göndereceğiz, telefon edeceğiz. Bu meslekten men edilmeye kadar gidebilecek. İstanbul’da taksi sektöründe kaliteyi yükseltmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bugün İstanbul’da 17 bin 395 ticari taksi var. Yaklaşık 52 bin çalışanımız var. 52 bin çalışanın içerisinde tabii ki sıkıntılı olan arkadaşlarımız var. Bunu en minimuma indirmek için elimizden geleni yapmak görevimiz” dedi.

TAKSİCİLER VE VATANDAŞLAR DA UYGULAMAYI FAYDALI BULUYOR

Çıkacak uygulamadan hem taksiciler hem de vatandaşlar memnun olduklarını belirtiyor. Taksi şoförü Murat Kıyıl, “Uygulama olursa çok iyi olur. Taksilerin denetlenmesi gerekiyor bir şekilde. Yolcu da memnun oluyor biz de memnun oluyoruz. Müşteriler uygulamadan taksi çağırdıklarında şoförlerin daha nazik, kibar davrandıklarını söylüyorlar. Puanlamanın etkisi oluyor” ifadelerini kullandı.

Puanlama sistemini faydalı bulan Feyza Kılıç ise “Kimisi gerçekten işini iyi yapıyor kimisi de külfet olarak görüyor. Bunların ayrılması için iyi bir uygulama olur. Taksi şoförlerinin kendileri dışında başka bir can taşıdıklarını da bilmesi gerekiyor. Kurallara uymaları gerekiyor” dedi.

KAYNAK:DHA


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
harika bı uygulama ????????
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