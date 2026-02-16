Taksilerde yeni dönem! ‘Neşter vurulacak’ Sil baştan sistem değişecek

İstanbul'da taksilerde yeni dönem başlıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTO) Başkanı İsmet Dalcı, taksi esnafının lekelenen imajını yeniden düzeltmek için sıkı denetimlerin uygulanacağını bildirdi.

HaberTürk’e konuşan Dalcı, yeni bir sayfa açmak istediklerini kaydetti. Dalcı, geçmişi konuşmak istemediklerini ve iç denetim yapacaklarını söyledi ve, “Rant değil esnaf kazansın diye yola çıktık” sözlerini kullandı.

ŞİKAYET HATTI OLUŞTURACAKLAR

İstanbul'da taksi sisteminin oldukça verimsiz hale geldiğini belirten Dalcı, şu sözleri kullandı:

"Denetim olacak, uyarıya uymayanlar sistemden çıkacak. Biz müşterimizi memnun etmek zorundayız. Müşterimiz araca bindiği zaman günaydın diyelim. Biz esnafız, bize yakışır gibi davranalım. Aracımız tertemiz, pırıl pırıl olmalı. Araçta sigara içmeye de müsaade etmeyeceğiz. Sarı hat denilen bir şikayet hattı oluşturacağız"

YENİ SİSTEM GELİYOR

Müşterileri memnun etmek zorunda olduklarına dikkati çeken Dalcı, dersimizi iyi çalıştık deyip şu sözleri kaydetti:

"Taksi esnafı da muhakkak bize destek verecektir. Çünkü çok kötü bir süreçten geldik. Kendi dijital aplikasyonumuzu yaptırdık. Mevcut aplikasyonlarda yüzde 14-15 komisyon alınıyor. Yeni sistem yapacağız. Yapım aşamasını bitirdik. İstanbul'a daha verimli bir dijital sistemi kurarsak, dijital denetim yaparsak, ki dijital anketler yapacağız. Hangi konuda geri dönüş olursa biz hemen ona müdahale etmek zorundayız"



TAKSİ ŞOFÖRLERİNE NEŞTER VURULACAK

Dalcı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



“Ben geçiştirmeye değil, pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim bu sektöre. Kesinlikle bir neşter vurulacak. İşini iyi yapanlar baş tacıdır. Ama taksi esnafını kötüleyen kişileri kesinlikle sistemden atacağız. Sıfır tolerans."