Taksimetrede yazanın üstüne... Taksicilerden 10 TL çıkışı! 'Ek ücret isteyince tepkiyle karşılaşıyoruz'

Taksiciler de müşterileri olan vatandaşlar da son dönemde pek çok konudan şikayetçi. Bu nedenle iki taraf sık sık karşı karşıya gelirken son olarak Tekirdağ'da taksicilerin tepkisine yol açan bir gelişme daha yaşandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, adrese taksi çağıran müşterilerden taksimetrede yazılan ücrete ek olarak alınan 10 TL tepkilere neden oluyor ve müşteri ile taksicilerin arasında gerginlik yaşanmasına sebep oluyor. İşte detaylar...

TAKSİMETREDE YAZANA EK OLARAK 10 TL ÜCRET

UKOME’nin taksimetreye zam yapmadığını, adrese taksi çağrılması durumunda 10 TL ek ücret alınması kararı verdiğini belirten bazı taksiciler, “Biz UKOME’nin artan maliyetler nedeniyle taksimetre ücretine zam yapmasını beklerken, taksimetreye zam yapmadı. Böyle yalandan yere bizi oyalayarak vatandaşlarla yüzgöz ediyorlar. Biz de iki arada bir derede kalıyoruz. Taksimetre ücretine zam yapılsaydı bu sorunlar yaşanmayacaktı, vatandaş taksimetrede yazılanı görecek ve kafasında soru işareti olmayacaktı." şeklinde konuştu.

"FARK İSTEYİNCE TEPKİLERLE KARŞILAŞIYORUZ"

Taksiciler "Fark isteyince ister istemez tepkilerle karşılaşıyoruz. UKOME vatandaşla bizi karşı karşıya getirdi. Bu durumdan vatandaş kadar biz de muzdaribiz, şikayetçiyiz. Taksici esnafı zaten zor ayakta duruyor. Son aylarda akaryakıta, lastiğe ve diğer maliyetlere gelen zamlar nedeniyle zaten para kazanamıyoruz. Zor durumda olan vatandaş, bunu söylediğimizde bize patlıyor. Vatandaş da mağdur, biz de mağdur oluyoruz” dedi. (İHA)



